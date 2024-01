Il ritorno dell’Inter dopo il trionfo in Supercoppa: Zhang incassa 8 milioni | VIDEO CM.IT

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata da Riyadh dopo il successo nella Supercoppa Italiana contro il Napoli

L’Inter rientra con la coppa sull’aereo dopo la finale vinta nel recupero contro il Napoli, con un gruppetto di tifosi ad attendere la squadra.

I ragazzi di Simone Inzaghi sono atterrati poco dopo le 8 (e quasi 6 ore di volo) allo scalo privato di Malpensa provenienti con un charter da Riyadh, dove ieri sera hanno conquistato l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia nerazzurra, la terza consecutiva sotto la gestione del tecnico piacentino. Per Inzaghi anche il record nella competizione: cinque successi considerando i due trionfi con la Lazio. Stanchezza ma anche tanti sorrisi per Lautaro Martinez e compagni al ritorno a Milano, con Inzaghi che concederà la giornata libera alla squadra prima di riprendere gli allenamenti in vista della trasferta in campionato contro la Fiorentina.

Inter, dopo la Supercoppa adesso l’obiettivo seconda stella

Per la gara del ‘Franchi’ non saranno a disposizione per squalifica sia Calhanoglu che Barella, quest’ultimo ammonito nella gara con il Napoli e che verrà rimpiazzato da Frattesi dal primo minuto.

🎥 🏆 #Inter – Il ritorno della squadra di #Inzaghi a Malpensa dopo il successo in #Supercoppa (l’ottavo della storia nerazzurra): un gruppetto di tifosi ad attendere #Lautaro e compagni 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/mmWVOlurx9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 23, 2024

Fari adesso puntati sulla corsa in campionato nel duello con la Juventus e all’obiettivo seconda stella, con l’Inter che dalla vittoria in Supercoppa incasserà 8 milioni di euro. Zhang invece premierà la squadra con un premio complessivo di circa 1,5 milioni. Intanto nei prossimi giorni verrà definita in uscita la cessione di Stefano Sensi al Leicester: affare in via di definizione, con l’Inter che incasserà poco più di 2 milioni di euro, risparmiando anche sull’ingaggio lordo del centrocampista umbro.