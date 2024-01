Osimhen alla Juventus, tutto vero: “Non è una spesa insostenibile”

Osimhen lascerà Napoli in estate e può andare alla Juventus: c’è l’annuncio in diretta tv, non è una follia

Come pre-annunciato anche da Aurelio De Laurentiis, il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli. Il rinnovo del contratto di qualche settimana fa è servito solo ad allungare il contratto per permettere poi al club azzurro di incassare una cifra importantissima dalla cessione del calciatore.

“Ho già deciso cosa farò al termine della stagione” ha dichiarato il nigeriano dal ritiro con la Nazionale in Coppa d’Africa. C’è chi sostiene possa andare al PSG, al Real Madrid o in qualche top club inglese. Ma anche la Juventus può entrare in corsa e strappare al Napoli il suo bomber. Con un paio di super cessioni, la società bianconera avrebbe la disponibilità economica per arrivare ad Osimhen.

Osimhen come Higuain: “Via Vlahovic e Soulè”

Le trattative tra Juventus e Napoli non saranno mai semplici, soprattutto dal punto di vista mediatico. Il trasferimento di Higuain a Torino rientra tra le ultime operazioni importanti effettuate dalle due società e ha scatenato l’intera piazza azzurra, amareggiata sia dal comportamento dell’attaccante che dal comportamento del presidente De Laurentiis.

Un Higuain bis sarà possibile quest’estate, secondo Alessandro Matri. Infatti, nella trasmissione di DAZN Tutti bravi dal divano, l’ex attaccante di Cagliari, Milan e Juventus ha rivelato come la Juventus possa arrivare ad acquistare Osimhen: “Se Vlahovic fa la stagione da 20 gol, puoi rivenderlo a 70 milioni di euro. Poi c’è Soulè da mettere sul mercato. Non sarebbe una spesa insostenibile: la Juve ci ha già abituato a operazioni di questo tipo, come accadde per il Pipita“.

E Matri va anche oltre, spiegando come la Vecchia Signora possa spendere quest’estate: “Se va in Champions avrà un jolly da spendere. Vendendo i migliori della squadra, può arrivare a quelle cifre”. Le cifre intese da Matri sono chiaramente quelle legate alla clausola di Osimhen, valutata tra i 120-130 milioni di euro. Tuttavia, bisogna sottolineare che la clausola inserita nel contratto vale per l’estero e non per le società di Serie A, che se volessero portare in squadra il capocannoniere della stagione 2022-23, dovranno trattare personalmente con Aurelio De Laurentiis. Ma Matri è sicuro: “Victor non lo vedo all’estero”.