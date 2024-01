Offerta choc alla Juve: 30 milioni per Soulé

La Juventus potrebbe cedere il suo talento per una cifra davvero importante. La proposta non lascia indifferente nemmeno il calciatore

In pochi si sarebbero aspettati una stagione così importante da parte di Matías Soulé. L’attaccante argentino classe 2003, arrivato a Torino quattro anni fa, dopo l’avventura al Velez, ha lasciato in estate la Juventus, in prestito, per provare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A.

La missione non può che ritenersi compiuta fino a questo momento. Il 20enne di Mar del Plata è diventato di fatto un titolare inamovibile del Frosinone. Fin dall’inizio Eusebio Di Francesco non ha avuto alcun dubbio a puntare su di lui e i numeri gli stanno dando ragione: in diciannove gare di Serie A, Soulé ha così segnato ben nove reti. Numeri importanti, che fanno gongolare la Juventus e che hanno portato diverse squadre ad osservarlo con estremo interesse.

Juventus, super offerta per Soulé

Le strade percorribili da Soulé, destinato chiaramente a lasciare il Frosinone, sono sostanzialmente due: una lo riporterebbe a Torino, l’altra, quella più probabile potrebbe allontanarlo dall’Italia, facendo incassare tanti soldi alla Juventus.

Una cessione del talento argentino, garantirebbe, infatti, un’importante plusvalenza. Per Soulé, nell’ultimo periodo, come detto, si sono fatte avanti tanti club, soprattutto dalla Premier League. Stasera, però, il giornalista Cesar Luis Merlo, sul proprio profilo X, scrive anche di un’offerta alla Juventus per il talento classe 2003 di ben 30 milioni di euro. Una proposta importante, che sarebbe giunta dall’Arabia Saudita e più precisamente da parte dell’Al Ittihad. Per Soulé un ricco contratto milionario, che al momento appare intenzionato a rifiutare.