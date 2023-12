Osservatori per Frosinone-Juve: 30 milioni per l’addio ai bianconeri

Allo Stirpe per seguire il match tra Frosinone e Juventus: scout dall’Inghilterra per il gioiello di proprietà della ‘Vecchia Signora’

Stagione finora da incorniciare per Matias Soulé, che sta incantando con la maglia del Frosinone nel campionato di Serie A.

Questo pomeriggio il fantasista argentino ritrova da avversario la Juventus, proprietaria del sul cartellino. Soulé è arrivato in prestito nell’undici ciociaro e sul suo conto ci sono diverse speculazioni di mercato tra Italia ed estero. Il club bianconero per bocca del Ds Manna ha manifestato la volontà di confermare fino a giugno il baby albiceleste a Frosinone, insieme agli altri due talenti Barrenechea e Kaio Jorge. Soulè sul mercato è finito però nei radar di tante compagini della Premier League e non sono da escludere colpi di scena nella finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, gli occhi della Premier su Soulé: scout a Frosinone

Le società inglesi non mollano Soulé e lo stanno seguendo anche questo pomeriggio nel lunch match di campionato tra Frosinone e Juventus.

Sulla tribune dello Stirpe sono segnali infatti diversi osservatori provenienti al Regno Unito, arrivati nella città laziale per seguire nuovamente da vicino il 20enne fantasista di proprietà della ‘Vecchia Signora’. Oltre a Crystal Palace e Southampton, su Soulé è segnalato al momento anche il Newcastle. La Juventus per il futuro vorrebbe puntare sul baby argentino, ma un’offerta importante tra i 25 e i 30 milioni di euro nella sessione invernale potrebbe cambiare le carte in tavola. La dirigenza della Continassa ha bisogno di finanziare il mercato in entrata e il sacrificato in questo caso sarebbe proprio Soulé.