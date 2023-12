Juventus, affare fatto: “Mancano solo le firme”

La Juventus è impegnata sul campo del Frosinone nel match della 17° giornata del campionato di Serie A: operazione praticamente definita sul mercato

Partita inevitabilmente particolare per Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge nel match dello Stirpe tra Frosinone e Juventus.

I due argentini e il brasiliano sono in prestito alla corte di Di Francesco e soprattutto il fantasista classe 2003 è nel mirino di diverse compagini in Premier League, oltre a un ipotetico ritorno alla base già a gennaio per rimpolpare la rosa di Allegri. Ipotesi, questa, però esclusa da Giovanni Manna: “Stanno facendo bene, non è funzionale spostarli in questo momento – chiosa il Ds della Juve a ‘DAZN’ – Dobbiamo lasciarli continuare e vedere poi a giugno. Sapevamo il loro valore e siamo contenti di quello che stano facendo. La scelta di farli venire a Frosinone viene dal fatto che dietro c’è un lavoro importante”.

Il Frosinone, dal canto suo, proverà a tenersi stretto i tre talenti bianconeri fino a giugno: “Il nostro desiderio è di tenerli fino alla fine – sottolinea il Ds dei ciociari Angelozzi – Siamo molto fiduciosi e con la Juve abbiamo un bellissimo rapporto”. Il dirigente del Frosinone annuncia poi un altro arrivo dai bianconeri: “Per Huijsen mancano solo le firme, c’è già l’accordo. Dal primo gennaio dovrebbe essere tutto ok”.