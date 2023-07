Non solo Lukaku, i tradimenti in Serie A: da Baggio a Higuain e Calhanoglu

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora da decidere mentre non mancano le prime etichette da ‘traditore’ in caso di passaggio alla Juventus. Ecco alcuni dei tradimenti più significativi in Serie A

Nelle scorse ore è arrivata la rottura definitiva tra l’Inter e Romelu Lukaku, che di proprietà del Chelsea dopo il prestito dell’ultima stagione, è ancora a caccia della sua prossima sistemazione. Non saranno però ancora i nerazzurri visto che hanno deciso di abbandonare ufficialmente la corsa al belga.

Per Big Rom si spalanca quindi ancora di più la possibilità Juventus, a caccia di un nuovo centravanti in stretta correlazione col futuro di Dusan Vlahovic. Un’ipotesi che sembrava impensabile una manciata di giorni fa e che invece prende sempre più corpo dando adito già ai primi commenti forti sui social.

Si tratterebbe di un autentico ‘tradimento’ per Lukaku con un passaggio dall’Inter ai rivali della Juventus che non rappresenterebbe di certo il primo cambio di maglia forte della storia del calcio italiano. Andando a ritroso nel tempo è possibile ritrovare infatti Aldo Serena che ha effettuato per ben due volte il passaggio Inter-Milan ed una quello dal Torino alla Juventus.

Tanti anche quelli consumati sull’asse Napoli-Juventus col famigerato ‘core ingrato’ di Altafini entrato nella storia.

Calciomercato, Lukaku e non solo: da Calhanoglu a Higuain, i tradimenti in Serie A

In epoca molto più recente è toccato a Gonzalo Higuain con il pagamento della famigerata clausola che fece innervosire i tifosi azzurri per il ‘tradimento’ del proprio beniamino con i rivali di sempre. Napoli-Juve passaggio anche per un napoletano doc come Ciro Ferrara diversi anni prima.

C’è poi chi di maglie ne ha cambiate tantissime come Vieri, Pirlo, Baggio e Ibrahimovic che hanno indossato tutte e tre le casacche delle storiche di Serie A, con l’aggravante per il Divin Codino del passaggio dalla Fiorentina alla Juventus.

Un percorso che hanno svolto anche i vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic tutti in epoca molto più recente. Inter-Juve il passaggio di Fabio Cannavaro, poi anche campione del Mondo e Pallone d’oro, mentre particolare è la storia di Bonucci finito al Milan dopo anni alla Juventus per poi fare immediatamente dietrofront dopo una stagione.

Inter e Milan anche nel destino di Antonio Cassano oltre che del fenomeno Ronaldo, seppur con modalità diverse, mentre non va dimenticato anche Mario Balotelli che di ritorno in Italia dopo l’esperienza al City scelse il Milan, rivale dell’Inter, squadra che lo lanciò.

Questione di derby invece per due dei tradimenti più freschi della storia recente: Bremer dal Torino alla Juventus un anno fa, e il tanto chiacchierato cambio di maglia di Hakan Calhanoglu, a parametro zero dal Milan all’Inter e con non pochi strascichi tra polemiche ed esultanze.