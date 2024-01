Osimhen in Premier, addio Napoli: “Ho già deciso”

L’attaccante nigeriano ha saltato la finale di Supercoppa Italiana poiché impegnato in Coppa d’Africa

Non è stata una grande stagione sino a questo momento per Victor Osimhen, perfettamente in linea con il rendimento del Napoli. L’attaccante, inizialmente stoppato per oltre un mese da un problema muscolare, è assente ormai dallo scorso 23 dicembre a causa prima della squalifica rimediata in campionato e poi per gli impegni con la propria Nazionale in Coppa d’Africa.

Sempre lo scorso dicembre, il centravanti ha siglato un nuovo contratto ufficiale con il Napoli fino al 2026, diventando il calciatore più pagato di tutta la Serie A. Nell’accordo, però, è stata inserita una clausola rescissoria valida per l’estero tra i 120 e i 130 milioni di euro. Una cifra senz’altro elevata, ma che lo rende altamente vulnerabile dinnanzi ad un’offerta di quel calibro proveniente ad esempio dalla Premier League.

Il campionato inglese, non è un mistero, da tempo viene accostato ad Osimhen. Grandi club come Chelsea e Arsenal su tutti hanno mostrato interesse verso l’attaccante del Napoli, senza però mai affondare il colpo anche a causa delle elevate richieste del presidente Aurelio De Laurentiis. La clausola appena stabilita con il suo entourage, però, potrebbe dar speranza ai numerosi club sulle sue tracce in vista del mercato della prossima estate. A tal proposito, un indizio sul futuro lo ha rilasciato lo stesso centravanti in una recente intervista.

Calciomercato Napoli, Osimhen apre alla Premier: “E’ il miglior campionato al mondo”

Direttamente dal ritiro con la sua Nazionale, Victor Osimhen è stato intervistato ai microfoni di ‘CBS’ per commentare i rumors nei suoi confronti.

L’attaccante ha spiegato chiaramente di aver già deciso cosa fare al termine della stagione, con una dichiarazione che non lascia per niente tranquillo il Napoli: “Penso che il 60% delle persone parli delle voci su di me legate alla Premier League. La Premier League è uno dei campionati più grandi del mondo, se non il migliore. Voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi seguire la decisione che ho già preso. Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già scelto. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare”.