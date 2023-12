Osimhen e il rinnovo, ci siamo: ora è UFFICIALE

Ultime notizie sul rinnovo di Osimhen, il Napoli ha l’accordo per il prolungamento del contratto del nigeriano: adesso è ufficiale

Buone notizie per il Napoli, con il rinnovo di contratto di Victor Osimhen che è stato appena ufficializzato. Gli azzurri erano al lavoro da tempo per trovare un’intesa con il nigeriano e la fumata bianca è arrivata.

Il presidente azzurro De Laurentiis e l’agente del calciatore, Calenda, hanno limato gli ultimi dettagli e sono giunti alle firme, come da tweet del presidente partenopeo. Osimhen prolungherà per un’altra stagione, allungando l’attuale accordo fino al 2026, con una clausola rescissoria che dovrebbe avere un ammontare compreso tra i 120 e i 130 milioni di euro. Calciomercato.it aveva anticipato il rinnovo in arrivo, per Osimhen si parla di un ingaggio da 10 milioni a stagione più bonus che lo renderebbe il più pagato della Serie A.