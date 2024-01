Napoli, Osimhen ‘conquista’ un altro record: dura da 8 anni

Osimhen conquista record su record e supererà un primato che dura a Napoli da ben 8 anni: le sue ultime dichiarazioni spaventano i tifosi

Il giorno dopo la sconfitta in finale di Supercoppa, Napoli ascolta le parole di Osimhen direttamente dal ritiro della Nigeria, dopo aver centrato il pass agli ottavi di Coppa d’Africa. “La Premier League è il miglior campionato al mondo – dice l’attaccante azzurro parlando del suo futuro a CBS – Ho già deciso cosa fare, ma voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi seguirò la decisione presa”. Insomma, tutto fa pensare tranne al proseguimento della carriera al Napoli per la stagione 2024-25.

E così, Osimhen potrebbe diventare protagonista della cessione più importante della storia azzurra. Infatti, la sua clausola è da record e supera anche quella di Gonzalo Higuain, riscattata dalla Juve circa 8 anni fa.

Osimhen supera Higuain e Lukaku

Era l’estate del 2016, quando Gonzalo Higuain era reduce da una stagione fantastica in azzurro, e andò via quasi di soppiatto alla Juventus. Il contratto dell’argentino in Lega fu depositato in un giorno di pioggia, con Marotta artefice del colpo più costoso della Serie A fino a quando poi la Vecchia Signora non ha messo a segno la trattativa Cristiano Ronaldo due anni più tardi.

Higuain passò alla Juventus per 90 milioni di euro. Il club bianconero esercitò la clausola rescissoria presente nel contratto e pagò il Napoli in diverse tranche. Da quella storia, però, Aurelio De Laurentiis ha imparato a inserire clausole valide solo per i club stranieri. E infatti, Victor Osimhen non ha mercato in Italia. Se un club di Serie A volesse acquistarlo, deve trattare personalmente con il presidente, che ad una concorrente chiederà molto di più di quanto è inserito attualmente nel nuovo contratto.

Infatti, il bomber nigeriano ha da poco firmato il rinnovo, accettando l’inserimento della clausola rescissoria che si aggirerebbe attorno ai 120-130 milioni di euro. E per tale ragione, se quest’estate sarà venduto all’estero, Osimhen conquisterebbe ben due record in un solo trasferimento: supererebbe Higuain, come cessione più costosa del Napoli; diventerebbe anche il calciatore dalla cessione più remunerativa della Serie A, superando Lukaku. Il belga aveva lasciato l’Inter nel 2021 per circa 113 milioni di euro.