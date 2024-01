DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 9 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: ecco le trattative di martedì 9 gennaio 2024 in tempo reale

Nei giorni dei quarti di finale di Coppa Italia (oggi Fiorentina-Bologna, domani Lazio-Roma e Milan-Atalanta, giovedì Juve-Frosinone), il calciomercato di gennaio continua a tenere banco. Dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano, il Milan cerca altri rinforzi soprattutto in difesa. Nel frattempo si scalda ulteriormente la questione Dragusin visto l’inserimento del Bayern Monaco ma col Tottenham sempre avanti , senza dimenticare Samardzic, Sanchez e ovviamente Bonucci. Ecco tutte le trattative di oggi raccontate in tempo reale da Calciomercato.it.

LIVE

09:35 Dragusin verso il Tottenham Nonostante l’inserimento del Bayern Monaco, Dragusin si avvicina sensibilmente al Tottenham. Nelle prossime ore può arrivare la chiusura.