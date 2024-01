Juve, dopo Yildiz un altro gioiello: si lavora per Luis Trus | ESCLUSIVO

La Juventus punta un altro giovane talento: contatti per Luis Trus, esterno offensivo tedesco classe 2006.

Il piano giovani della Juventus sta dando frutti straordinari e continuerà nei prossimi mesi. L’esplosione di Kenan Yildiz è solo l’ultimo grande segnale per i bianconeri, che hanno già messo le mani su un altro talento, il 2006 Vasilije Adzic e lavorano per chiudere l’ennesimo colpo in prospettiva di questo periodo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera sta trattando con gli agenti di Luis Trus, attaccante esterno dell’Hertha Berlino, il cui contratto scade a giugno. Il classe 2006 può arrivare gratis, come fece lo stesso Kenan, da un settore giovanile di enorme livello, che nelle ultime stagioni ha sfornato talenti come quello di Lazar Samardzic.

Calciomercato Juventus, occhi su Luis Trus: nuovo talento nel mirino

Sarebbe un rinforzo per la squadra Next Gen, almeno inizialmente, in grado di disimpegnarsi su entrambe le fasce in attacco con grande rapidità. Trus brilla per l’ottima tecnica col suo destro, fiuto del gol e capacità di servire i compagni: quest’anno ha firmato tre reti e quattro assist nelle 14 presenze disputate con l’under 19 dell’Hertha ed ha iniziato ad allenarsi con continuità insieme alla prima squadra.

Tedesco, membro della generazione d’oro 2006, quella capace di vincere nel 2023 Europei e Mondiali, doveva essere tra i protagonisti nel trio d’attacco formato da Darvich (Barcellona), Moerstedt (Hoffenheim) e Brunner (Borussia Dortmund), ma un infortunio lo ha tenuto ai box nei mesi scorsi. Ora Trus è tornato al top della forma ed è pronto al grande salto. La Juve ci pensa.