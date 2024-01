Agente Ferguson: “Non piace solo alle big di Serie A” | ESCLUSIVO

Bill McMurdo in esclusiva a Calciomercato.it sul presente e sul futuro dello scozzese: “È fortunato a lavorare con Thiago Motta. Ecco quando andrà via dal Bologna”

Nella rivelazione Bologna c’è tanto di Lewis Ferguson. Trequartista con senso del gol (già 4 quest’anno), lo scozzese deve la sua crescita anche se non soprattutto a Thiago Motta.

“È fortunato a lavorare con Motta – ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente, Bill McMurdo – Hanno un grande rispetto l’uno per l’altro, e questa connessione va a beneficio sia del mister che di Lewis. Sia adesso che in prospettiva futura”.

McMurdo non è sorpreso da quello che sta facendo l’ex Aberdeen: “Ero convinto che Lewis avrebbe avuto una stagione migliore della precedente. Ogni anno, da quando è professionista, è cresciuto come giocatore. Questo fattore caratterizzerà anche la sua esperienza al Bologna, perché lui è un vero studioso di calcio. Vuole sviluppare ogni aspetto del suo gioco – sottolinea a Calciomercato.it l’agente del classe ’99 – Ha la capacità e la determinazione per giocare ai massimi livelli”.

Dalla Juventus al Milan, il numero 19 della quinta in classifica (a -1 dalla zona Champions) è ambito dalle big di Serie A. McMurdo conferma, ma allarga la platea delle pretendenti: “Nell’ultimo anno le grandi squadre italiane hanno manifestato il loro interesse nei confronti di Lewis, tuttavia pure club inglesi, spagnoli e francesi hanno messo gli occhi su di lui“.

Per il Bologna non sarà facile trattenerlo un altro anno: “Si muoverà quando sarà il momento giusto sia per lui che per il Bologna – ha evidenziato in conclusione McMurdo – Ama stare in Italia, soprattutto perché la sua squadra sta andando molto bene”.

Juventus e Milan, almeno 20 milioni per Ferguson

Capitano del Bologna già cinque volte nella stagione in corso, Ferguson è approdato in Emilia nell’estate 2022. Sartori chiuse l’operazione dopo che era saltato il trasferimento de ventiquattrenne al Lecce. Quando era praticamente tutto apparecchiato, Pantaleo Corvino non accettò di alzare ulteriormente la percentuale sulla futura rivendita.

Costato appena 2 milioni di euro, in quasi due anni la valutazione di Ferguson è lievitata in maniera esponenziale. L’estate prossima il club di Saputo potrebbe ottenere almeno 20 milioni dalla cessione del cartellino, specie se dovessero farsi avanti società della Premier. In Italia, invece, potrebbero muoversi Juventus e Milan, a maggior ragione quest’ultima in caso di approdo in rossonero di Thiago Motta.