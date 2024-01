Juve-Rugani, accelerata per il rinnovo: agente alla Continassa | CM.IT

Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno. Nella stagione in corso ha collezionato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per complessivi 662′

La Juventus è al lavoroanche per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Dopo i vari Locatelli, Gatti e Bremer, a breve dovrebbe arrivare quello di Daniele Rugani.

Le parti proseguono nei dialoghi, con la volontà di venirsi incontro per chiudere un accordo e prolungare il rapporto che scade al termine di questa stagione

Proseguono i dialoghi tra la Juve e l’entourage di Daniele Rugani per le negoziazioni sul rinnovo del contratto del difensore classe ’94, che in questa stagione ha collezionato 11 presenze (662′ complessivi) tra Serie A e Coppa Italia. Cè la volontà di proseguire assieme.

Come raccolto da Calciomercato.it, a Torino quest’oggi è presente l’agente di Rugani, Davide Torchia, il quale ha incontrato il suo assistito. Si va avanti dunque sulla via del rinnovo per il numero 24. La chiave per arrivare a dama è lo stipendio del ragazzo, ad oggi di 3 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Juventus: la posizione su Rugani di Giuntoli e della società

La volontà di proseguire il rapporto c’è da entrambe le parti. La presenza alla Continassa di Torchia dimostra che i dialoghi stanno proseguendo.

Dal punto di vista societario, Giuntoli e Manna lavorano in tale senso: c’è volontà di andare avanti insieme, adeguando l’ingaggio del giocatore che nel corso di questa stagione si è rivelato una pedina preziosa quando chiamato in causa. Un valore aggiunto per Allegri, che sa di poter contare su un calciatore pronto e affidabile, che sa stare in panchina senza minare all’equilibrio della squadra ma che quando scende in campo fa bene. Ed ha anche alzato il proprio livello, riscoprendosi un difensore da Juve, trovando due volte la via del gol.