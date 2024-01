Tra Serie A e Inghilterra: il tesoretto Sensi vale 5 milioni per l’Inter | CM.IT

Stefano Sensi, dopo Agoumè, potrebbe lasciare l’Inter nella finestra del mercato invernale

Dopo Agoumè, accasatosi al Siviglia, anche Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra invernale di calciomercato.

Il centrocampista classe ’94 è stato finora utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi (appena 65 minuti giocati tra campionato e coppe) e non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra per il futuro. Motivo per cui si sono arenate le trattative per il rinnovo del giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il sodalizio del presidente Zhang. Le parti sono in contatto per trovare una soluzione e non è da escludere un addio anticipato di Sensi se dovesse arrivare una proposta in grado di accontentare tutti da qui al 31 gennaio. In Italia il centrocampista umbro, lo scorso anno in prestito al Monza, è stato sondato da Cagliari, Genoa e Sassuolo che finora non hanno però approfondito i discorsi. In merito alla compagine neroverde, inoltre, è arrivata la smentita del Dg Carnevali sul possibile ritorno in Emilia.

Calciomercato Inter, Maresca chiama Sensi in Championship

Dall’estero invece nelle ultime ore a chiedere informazioni è stato il Leicester, allenato da Enzo Maresca.

Al momento – come raccolto da Calciomercato.it – si tratta solo di un semplice sondaggio da parte della capolista della seconda serie inglese, in attesa di capire se i discorsi verranno approfonditi più avanti. Il giocatore per ora dà la priorità alla permanenza nel campionato italiano in caso di addio anticipato all’Inter. Il club nerazzurro, oltre all’ingaggio di Sensi (poco meno di 2 milioni lordi da qui a giugno), vorrebbe monetizzare intorno ai 3 milioni di euro dalla cessione del numero 5 per coprire l’ammortamento a bilancio per gli ultimi mesi di contratto. Senza una soluzione che soddisfi l’Inter e il 29enne centrocampista nel mercato invernale, Sensi andrà in scadenza e lascerà Milano da svincolato in estate.