Da Molina a Miranda: le trattative tra Italia e Spagna del 2024

Cosa dobbiamo aspettarci dal calciomercato sull’asse Italia-Spagna con l’avvento del 2024

Mancano appena poche ore all’arrivo del nuovo anno, ma soprattutto all’apertura di una nuova finestra di calciomercato. Una sessione che si prevede parecchio movimentata, soprattutto sull’asse Italia-Spagna.

Sono diverse le operazioni che da settimane vanno avanti tra club italiani e spagnoli. A partire da un ritorno ormai annunciato da giorni, vale a dire quello di Matteo Gabbia al Milan. L’emergenza in difesa ha convinto i rossoneri ad anticipare il ritorno dal prestito al Villarreal del centrale, ottenendo senza troppi problemi il via libera dagli spagnoli. Allo stesso tempo, però, le nuove priorità del Diavolo hanno allontanato un obiettivo su cui il club lavorava da mesi.

Come appreso dalla nostra redazione, si è infatti raffreddata la pista che portava a Juan Miranda con il Betis. Lo spagnolo resta sull’agenda di Moncada, ma l’abolizione del Decreto Crescita ha complicato ulteriormente le cose. Il terzino sinistro non ha comunque rinnovato con gli andalusi e potrebbe rimanere un obiettivo dei rossoneri a costo zero per la prossima estate.

Tra i parametri zero in uscita dal campionato spagnolo, come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter avrebbe cominciato a valutare il nome di Lucas Vasquez. Con l’arrivo imminente di Buchanan, l’idea è quella di puntare sul canadese ed aprire alla cessione di Dumfries in estate. In questo scenario, lo spagnolo arriverebbe per giocarsi il posto con l’esterno oggi al Bruges. Sfida lanciata alla Juventus che segue da più tempo il laterale del Real Madrid.

Per chiudere il capitolo dei calciatori in scadenza, da non perdere di vista Toni Kroos e Sergi Roberto. Entrambi sono all’ultimo anno di contratto con Real e Barcellona e sono stati accostati a più riprese alle italiane. Qualora non dovessero rinnovare, potrebbero tornare di moda per il prossimo giugno.

Calciomercato Juve, le ultime da Molina a De Paul

Rimanendo in casa Juve, sono due i nomi caldi dalla Spagna ed entrambi vestono la maglia dell’Atletico Madrid.

Il primo, De Paul, si è decisamente allontanato nelle ultime settimane. I ‘colchoneros’ non hanno alcuna intenzione di lasciare andare l’argentino e lo hanno comunicato a chiare lettere. Rimane vivo il nome di Molina, esterno a lungo seguito la scorsa estate dai bianconeri. Trattativa da approfondire tra qualche mese, quando la Juve avrà alleggerito il monte ingaggi con un paio di addi importanti.

Non solo grandi nomi in entrata, perché anche in uscita qualcosa potrebbe muoversi. Se è vero che Barella e Theo Hernandez non interessano al Real Madrid, una giovane rivelazione di questo campionato è entrato nei radar del Barcellona. Radu Dragusin, l’uomo che ha punito l’Inter nel pareggio di Marassi, piace infatti ai catalani.

Da seguire gli sviluppi su Reinier, brasiliano del Real Madrid in prestito al Frosinone del quale abbiamo discusso appena pochi giorni fa con il direttore sportivo Guido Angelozzi. Altro talento in vetrina, stavolta in Serie B, è lo spagnolo Adrián Bernabé nel mirino dell’Atletico Madrid che appena pochi giorni fa ha inviato i suoi emissari per seguirlo da vicino. Infine, dalla Spagna nelle scorse ore si è discusso del possibile approdo di Montipò al Rayo. Gli spagnoli potrebbero perdere Dimitrievski a giugno per la scadenza del contratto e vorrebbero cautelarsi con il portiere del Verona.