Milan, riecco Gabbia: le ultime sul ritorno del centrale | CM.IT

Matteo Gabbia è pronto a tornare a vestire la maglia rossonera. Le ultime sul mercato del Milan

Fumata bianca in arrivo per Matteo Gabbia. Sarà lui il primo rinforzo in difesa per la squadra rossonera.

La trattativa è in via di definizione e il ritorno del centrale a Milanello è pronto a materializzarsi a breve. Come appreso da Calciomercato.it, ancora qualche dettaglio, ma ormai non ci sono dubbi: il giocatore, cresciuto nella Primavera del Diavolo, anticiperà l’addio al Villarreal, che ha dato il suo benestare, di sei mesi senza il pagamento di alcun indennizzo.

Milan, non solo Gabbia: caccia ad un altro centrale

Era la strada più percorribile per il Milan, che ha deciso di chiudere subito, dopo l’infortunio di Fikayo Tomori, che ha raggiunto in infermeria Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

Ma il mercato del Milan non si chiuderà con Matteo Gabbia: i rossoneri, infatti, vogliono prendere un altro centrale. L’idea Lenglet resta la preferita, ma serve che l’Aston Villa conceda il via libera al calciatore ancora di proprietà del Barcellona. Resta un’idea anche Kiwior, ma l’Arsenal al momento non vuole cederlo. Avanza così l’idea Mukiele del Psg, in prestito con diritto di riscatto.