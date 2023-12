Milan, doppio colpo in difesa: Gabbia arriva subito

Il Milan è pronto a mettere le mani sul centrale italiano, ma non sarà l’unico affare: è caccia ad un altro difensore

Non c’è tempo da perdere in Casa Milan. La squadra rossonera sfiderà il Sassuolo, per l’ultima gara dell’anno, in piena emergenza difensiva. Fikayo Tomori ha raggiunto in infermeria Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Per i tre centrali i tempi di recupero saranno lunghi e adesso un solo difensore non può bastare.

Il Milan pensa così a mettere le mani su almeno due calciatori, per permettere a Theo Hernandez di giocare sulla sinistra. Come vi abbiamo raccontato, il nome caldo resta quello di Lenglet dell’Aston Villa, ma sul taccuino di Moncada e Furlani continuano ad esserci tanti profili.

Il primo calciatore a varcare i cancelli di Milanello sarà però Matteo Gabbia. Nessun problema per l’italiano, che anticiperà il suo rientro in Italia di sei mesi. Il Villarreal è così pronto a concedere il via libera e la fumata bianca non tarderà ad arrivare. Ancora qualche dettaglio da limare, ma ormai è solo questione di tempo. D’altronde è stata sempre considerata la soluzione più semplice e le parti – come confermato a Calciomercato.it – sono in contatto per chiudere la trattativa. Il difensore serve subito e Gabbia si prepara a dare una mano alla squadra in cui è cresciuto.

Calciomercato Milan: avanza Mukiele, Kelly sullo sfondo

Ma Gabbia non sarà l’unico colpo in difesa. Come detto ci sono tanti nomi sul taccuino di Moncada.

Lenglet è il profilo prescelto, ma deve arrivare il via libera dell’Aston Villa, che ha bisogno di mettere le mani su un sostituto. In Inghilterra piacciono anche Kelly e Kiwior, ma né il Bournemouth né l’Arsenal al momento hanno aperto alla cessione dei loro difensori. Per il centrale rossonero l’addio però sarà solo rimandato e il suo nome è destinato a tornare di moda in primavera. Nelle ultime ore sta, inoltre, avanzando l’idea Mukiele, che il Psg può far partire in prestito. Il Milan ha fretta e non ha tempo per dilungarsi in trattative infinite.