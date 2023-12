Milan, da Miranda al centrale: doppio affare dalla Spagna

Il Milan sarà tra le squadre più attive sul mercato a gennaio: si guarda soprattutto al reparto difensivo

E’ davvero attivo sul mercato il Milan di Stefano Pioli. Nelle scorse, i rossoneri hanno chiuso per Popovic, battendo la concorrenza di diverse squadre importanti, come l’Inter e il Barcellona.

Ma il giovanissimo attaccante serbo non è l’unico giocatore in scadenza su cui il Diavolo ha messo le mani. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un affare praticamente chiuso con Juan Miranda e del desiderio del Diavolo di anticipare il suo arrivo a gennaio. Tutto confermato, con il calciatore che ha detto sì ad un contratto di 4 anni e mezzo a poco meno di due milioni di euro netti a stagione. I discorsi stanno andando avanti anche il Betis, per provare a consegnare un vice Theo Hernández fin da subito. La speranza del Milan è di poter chiudere a circa quattro milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Gabbia ad un nuovo centrale: il punto

Dalla Spagna, però, Miranda potrebbe non essere l’unico a trasferirsi al Milan. Il club rossonero è, infatti, pronto, a riportare subito a casa Matteo Gabbia, che in estate si è trasferito al Villarreal con la formula del prestito secco.

Andrà capito se il Diavolo sarà chiamato a pagare un indennizzo al club di Liga, ma il Milan, come confermato a Calciomercato.it, è intenzionato a riprendere l’italiano vista l’emergenza difensiva, dopo gli infortuni importanti di Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

L’idea rossonera è anche quella di prendere un altro difensore, magari in prestito con diritto di riscatto e il nome in cima alla lista resta quello di Kiwior, che al momento, però, l’Arsenal non è convinto di cedere a gennaio. Il Milan resta così attento alle occasioni e monitora soprattutto il mercato inglese, dove il preferito resta sicuramente Kelly, ma il Diavolo ha capito che il Bournemouth difficilmente se ne priverà.