Milan-Miranda: 4 milioni per portarlo subito in rossonero a gennaio | CM.IT

Milan pronto ad investire in difesa a gennaio: indennizzo al Betis Siviglia per portare subito in rossonero Juan Miranda

Il Milan ha pronto un tesoretto: circa 15 milioni da investire nel mercato di gennaio. Questo quanto filtra dalle stanze che contano del club.

Come verranno investiti? L’idea è quella di prendere un attaccante e mettere le mani su 1/2 difensori. Moncada dovrà ingegnarsi e provare a chiudere operazioni anche in prestito (oneroso) con diritto di riscatto, ma il mercato offre tante opportunità. In difesa, nelle scorse settimane, Calciomercato.it ha raccontato di come l’interesse per Lloyd Kelly del Bournemouth fosse frenato dalla valutazione eccessiva degli inglesi. Mentre la pista che può portare Kiwior dall’Arsenal in prestito con diritto alla corte di Pioli sia sensibile. I dirigenti del Milan, consapevoli di questo scenario stanno riflettendo su un’opportunità di mercato. Prendere Juan Miranda subito. Senza aspettare la scadenza del contratto con il Betis ed ingaggiarlo solo dalla prossima stagione.

Miranda, il Milan prova la strategia per il vice-Theo

Stefano Pioli ha bisogno di un vice Theo Herndadez. Ecco perché i dirigenti rossoneri stanno esplorando la strada per portare Miranda subito in Italia.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione servirebbero 4-5 milioni per completare l’operazione. Una sorta di indennizzo al Betis per lasciar andar via il terzino sinistro entrato da tempo nel mirino di Moncada e dei suoi uomini. Si ragiona già sul contratto: di cinque anni, ovviamente. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni a stagione.

Il classe 2000 non rinnoverà con il club andaluso ed è pronto ad una nuova avventura: finora, in stagione, ha disputato 10 partite di Liga condite da un assist ed una sola gara di Europa League. Ovviamente, una scarsa centralità dettata anche dalle questioni contrattuali che impongono al Betis di guardare già oltre Miranda.

Nelle prossime settimane, i colloqui potrebbero andare avanti per consegnare il giovane esterno a Pioli già in un mese tosto come quello di gennaio e dare la possibilità al tecnico di avere un effettivo vuoto colmato sulla corsia mancina.