Milan-Kiwior, manca l’apertura dell’Arsenal: la situazione | CM.IT

Dopo il ko di Kalulu il Milan porta avanti i sondaggi sul sostituto da gennaio, Kiwior è più di una semplice opzione ma serve il consenso del club londinese

Il cammino del Milan nel corso delle ultime giornate di campionato è stato alquanto ricco di intoppi e uno di questi è certamente dato dall’assenza di Pierre Kalulu come pedina difensiva di rilievo da poter sfruttare con maggiore continuità.

Il calciatore francese, reduce da un pesante infortunio che lo terrà ancora fuori gioco per i prossimi mesi, lascia nel reparto arretrato rossonero un vuoto consistente. Vuoto che la dirigenza vorrebbe colmare quanto prima, come accordato anche con il tecnico Stefano Pioli, prelevando dal mercato un degno sostituto.

Gli ultimi sondaggi del club rossonero hanno riportato in auge il profilo di Jakub Kiwior, vecchia conoscenza del calcio di Serie A per la sua parentesi allo Spezia. Il polacco, vecchio pallino dell’Inter e oggi difensore centrale in forze all’Arsenal di Mikel Arteta, non ha poi così tanto spazio a disposizione e certamente non disdegnerebbe un ritorno in Italia per appoggiare una causa tanto importante.

Milan su Kiwior in prestito con opzione di riscatto, l’Arsenal chiude al momento

Stando alle informazioni raccolte da ‘calciomercato.it‘, trapela certezza sulla manifestazione dell’interesse da parte del Milan per Kiwior. L’unico ostacolo è dato però proprio dal club londinese che, come confermano fonti vicine, avrebbe escluso i discorsi per la cessione in questo preciso momento della stagione.

Certo è che nel caso in cui questa volontà dovesse essere ritirata, il Milan possa provare a fiondarsi sul calciatore portando avanti l’idea di un prestito immediato a gennaio con opzione di riscatto da applicare nell’estate 2024.