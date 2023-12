Da Reinier al futuro di Kaio Jorge: Angelozzi ha detto tutto | ESCLUSIVO

Da Kaio Jorge a Reinier: i giovani brasiliani in casa Frosinone stanno facendo benissimo. Di loro ha parlato oggi il ds ciociaro Angelozzi

Tra le neopromosse finora ha impressionato positivamente il Frosinone, che con Eusebio Di Francesco ha messo insieme una squadra che gioca un calcio gradevole e funzionale. Per ora i ciociari hanno già raccolto 19 punti in Serie A ed hanno raccolto lo scalpo del Napoli in Coppa Italia con i quarti di finale raggiunti.

Tra i grandi artefici dell’annata del Frosinone anche il direttore Guido Angelozzi intervenuto oggi in diretta a Tv Play come ospite d’eccezione a ‘Ti amo Calciomercato.it’. Tantissimi gli argomenti toccati dal dirigente dei ciociari, che ha costruito una squadra giovane e ricca di talento.

Tra i più interessanti anche Kaio Jorge e Reinier, brasiliani in prestito rispettivamente da Juventus e Real Madrid. Nel suo intervento odierno sul verdeoro ex Juve ha detto: “Con i preparatori abbiamo fatto un lavoro importante. È un ragazzo che sta crescendo, da due anni non faceva una partita intera. Piano piano il mister gli sta dando il minutaggio, secondo me è forte e sicuramente lo vedremo giocare alla Juve a grandi livelli”.

Da Kaio Jorge a Reinier: annuncio di Angelozzi

Da Kaio Jorge a Reinier, il filo conduttore dell’attacco del Frosinone è quindi verdeoro, ed anche l’ex Dortmund, al netto di qualche problema di troppo, sta facendo bene.

Angelozzi sul trequartista di proprietà del Real ha ammesso: “L’arrivo di Reinier a Frosinone è stata un’operazione fatta di rapporti. Mi era stato offerto questo giocatore dal Real Madrid, ma pensavo fosse una presa in giro. Poi ero a pranzo con Ariedo e gli ho chiesto di chiamare Carlo che ha detto: “E’ un bravo calciatore, pagato 30 milioni di euro”. Negli ultimi giorni Ancelotti chiama Ariedo e gli fa: “Digli a Guido che se vuole lo danno”. Il procuratore di Reinier ha fatto parlare il ragazzo con Kaio Jorge, altro suo assistito, ed è arrivato con un grandissimo entusiasmo. Reinier è un centrocampista moderno, può fare tutto. Un giocatore alla Bellingham? Esatto. Si è portato la famiglia qui e poi vedere il Frosinone in prima pagina su As per noi è stato un orgoglio”.