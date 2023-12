Inter, l’annuncio che ribalta tutto: “Non c’è spazio per Barella”

Il giornalista spagnolo Miguel Angel Lara ha commentato il futuro del Real Madrid, parlando anche di Nicolò Barella e Theo Hernandez

Intervenuto in diretta Twitch sul canale di TvPlay.it, il giornalista di Marca Manuel Angel Lara ha escluso un possibile futuro approdo di Nicolò Barella al Real Madrid. L’intervista è virata anche sul ritorno in Blancos di Theo Hernandez e sul periodo di forma di Bellingham.

Miguel Angel Lara ha commentato un possibile approdo al Real Madrid di Nicolò Barella: “È un grande giocatore, ma non credo ci siano le possibilità. I Blancos hanno un centrocampo adatto al presente e al futuro, tra calciatori giovani e d’esperienza. Ad oggi, perciò, non c’è spazio per Barella al Real Madrid”. Sospiro di sollievo per l’Inter che non vedrà il proprio gioiellino sottratto dai giganti spagnoli, almeno nel prossimo futuro.

Buone notizie arrivano anche per i cugini del Milan. Il giornalista di Marca, infatti, ha parlato anche del possibile ritorno a Madrid di Theo Hernandez: “Ha giocato al Real anni fa, ha vinto la Champions nella finale di Kiev, ma vale lo stesso discorso di Barella. I Blancos hanno la possibilità di prendere Alphonso Davies del Bayern Monaco, perciò credo che vogliano andare sul canadese”.

Miguel Angel Lara ha poi commentato lo straordinario approccio al calcio spagnolo avuto da Jude Bellingham: “Nessuno si aspettava questo giocatore. Quando arrivi al Real a vent’anni, normalmente, hai tante difficoltà. È incredibile quello che sta facendo: come gioca, come segna e come ha capito cosa significa il Madrid e il Bernabeu. Addirittura, storicamente, gli inglesi fanno fatica in Spagna, ma lui no”.

Miguel Lara parla del possibile sostituto di Ancelotti: “Non vedo un ritorno di Mourinho al Real”

L’intervista a Miguel Angel Lara sul canale Twitch di TvPlay si è anche concentrata sul futuro della panchina del Real Madrid. Ancelotti non è sicuro di rimanere, ma Jose Mourinho non è un possibile sostituto.

Resta sempre incerto il futuro di Carlo Ancelotti, tra Real Madrid e il Brasile. Anche il giornalista di marca Miguel Angel Lara ha commentato la situazione del tecnico italiano: “Non si sa nulla, non c’è nessuna pista. Pensavo che sarebbe rimasto, ma ora non ne sono più così certo. Come sostituto qua pensano tutti a Xabi Alonso, io invece scommetterei su Zidane. Non vedo un ritorno di Mourinho al Real”.

Durante l’intervento c’è stato anche il tempo per parlare di Leonardo Bonucci, che ha rilasciato recentemente un’intervista a Miguel Lara. Il giornalista di marca ha detto sull’ex Juventus: “L’ho sempre ammirato tantissimo come calciatore, credo che sia uno dei migliori difensori della storia del calcio europeo. Come uomo non lo conoscevo, ma mi è piaciuto molto il suo discorso, quello che trasmetteva. Ho apprezzato Bonucci, più come persona che come giocatore”.