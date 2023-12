Milan, Miranda congelato: le ultime sulla difesa | CM.IT

Le ultime notizie relative a Miranda e ai difensori finiti sul taccuino di Moncada e Furlani per gennaio

E’ fluido il mercato del Milan. Il club rossonero deve fare i conti con i tanti infortuni che inevitabilmente stanno condizionando le scelte di Moncada e Furlani.

Con Tomori, Kalulu e Thiaw in infermeria almeno fino a febbraio, la priorità è diventata l’acquisto di due centrali di difesa. Il primo a varcare i cancelli di Milanello sarà Matteo Gabbia, pronto a lasciare il Villarreal già nei prossimi giorni.

Ma l’italiano non sarà l’unico nuovo centrale: la dirigenza rossonera sta cercando anche un difensore di piede mancino. In cima alla lista è balzato Lenglet, ma serve il via libera da parte dell’Aston Villa. Sul taccuino di Moncada ci sono anche Kiwior, che piace anche a Roma e Napoli, ma l’Arsenal fino a questo momento ha detto no alla cessione, e Mukiele del Psg.Il Diavolo è dunque alla ricerca della giusta opportunità, anche perché a gennaio non sono previsti grandi esborsi.

Milan, Miranda si allontana

Anche per questo motivo l’idea di portare Miranda fin da subito a Milano – come appreso da Calciomercato.it – ha perso quota, almeno per il momento.

Niente esborso da 3-4 milioni di euro. Le priorità sono altre e Alessandro Florenzi sta offrendo ampie garanzie da terzino sinistro.

Miranda resta sul taccuino di Moncada, pronto a riattivare la trattava a febbraio quando sarà libero di firmare con chiunque. Un accordo di massima con il suo entourage, d’altronde, era stato raggiunto, ma adesso bisognerà fare i conti con l’abolizione del Decreto Crescita, che può complicare davvero tutto.