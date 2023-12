L’Inter concede il bis: sgambetto di Marotta alla Juventus | CM.IT

Non solo l’accelerata per Buchanan: Inter alla finestra per Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid e sondato anche dalla Juve

Lavori in corso per la fascia destra dell’Inter. La priorità per i nerazzurri è Buchanan dopo il lungo infortunio di Cuadrado, con Marotta e Ausilio che vogliono consegnare il prima possibile il nazionale canadese a Simone Inzaghi.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha accelerato per l’esterno del Club Bruges e conta presto di trovare la quadra per farlo sbarcare a Milano. Investimento a titolo definitivo o che può includere l’obbligo di riscatto, con l’Inter che punta chiudere sotto i 10 milioni di euro rispetto alle prime richieste dei belgi intorno ai 15 milioni. Il profilo di Buchanan è di stretta attualità ad Appiano Gentile già dall’ultima estate, quando sembrava in bilico anche la conferma di Denzel Dumfries. L’olandese era nella lista dei possibili sacrificati sull’altare del bilancio, prima della permanenza alla corte di Inzaghi e di un ottimo avvio di stagione. La cessione dell’ex PSV Eindhoven potrebbe però tornare presto un argomento caldo, specialmente se l’Inter e l’entourage del giocatore non troveranno un punto d’incontro per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025.

Calciomercato Inter, occasione Lucas Vazquez con l’addio di Dumfries

Al momento il prolungamento di Dumfries è in salita, o quantomeno più difficoltoso rispetto ai negoziati per gli altri big della rosa interista. C’è distanza con le richieste degli agenti dell’olandese, con il duo Marotta-Ausilio che anche per questo motivo ha deciso di cautelarsi anticipando il colpo Buchanan.

Il canadese da vice Dumfries potrebbe prendersi i galloni da titolare la prossima estate, mentre l’Inter guarderebbe a un’operazione low cost per completare il reparto insieme all’attuale laterale del Club Bruges. La dirigenza nerazzurra valuterebbe il rientro ad Appiano Gentile del baby Zanotti, l’ex Primavera classe 2003 che si sta facendo le ossa in prestito al San Gallo nel campionato svizzero. Come appreso da Calciomercato.it, inoltre, un’altra opzione al vaglio degli uomini mercato di Viale della Liberazione porta a Lucas Vazquez. L’esperto jolly spagnolo è in scadenza con il Real Madrid e ad oggi, indipendentemente dal futuro di Ancelotti in panchina, il rinnovo con i ‘Blancos’ appare complicato. Il duttile esterno classe ’91 ha collezionato solo sette presenze da titolare delle 19 complessive in stagione e il prolungamento contrattuale non è una priorità per Florentino Perez e la dirigenza merengue.

Lo scoglio per l’Inter – oltre alla possibile concorrenza della Juventus che aveva sondato il giocatore la scorsa estate – potrebbe essere rappresentato dall’oneroso ingaggio, superiore ai 4 milioni di euro netti all’anno. L’abolizione del Decreto crescita certamente non aiuterebbe Marotta e Ausilio, che comunque restano vigili e fiutano l’occasione Lucas Vazquez se Dumfries dovesse fare le valigie in estate.