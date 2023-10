DIRETTA Napoli-Milan, la conferenza di Garcia | Seguila LIVE

Attesa per il big match della 10a giornata di Serie A: la conferenza stampa di Garcia prima di Napoli-Milan.

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria a Berlino in Champions League. Rudi Garcia ritrova Stefano Pioli come avversario e in passato ci sono stati dei dissapori durante e post derby di Roma nel 2015.

Sarà una gara fondamentale per il mister azzurro. Una prova del nove per scacciare via i rumors sul possibile esonero, dopo i giorni difficili attraversati durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Ancora out per il big match Osimhen, recuperato invece Anguissa che partirà dalla panchina.

Se quella con il Milan è la partita “verità: “La verità è sulle 13 gare disputate. Mi sembra più logico pensarla in questo modo. Siamo su una striscia positiva interessante. Solo vincendo due-tre gare di fila in campionato potremmo migliorare la classifica”.