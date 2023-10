Napoli, il comunicato UFFICIALE su Osimhen

A seguito della vittoria contro l’Union Berlino in Champions, oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno. All’appello manca però l’infortunato Victor Osimhen

Rientrato dalla trasferta di Champions League a Berlino, oggi il Napoli ha ripreso regolarmente gli allenamenti. I partenopei hanno iniziato la preparazione per la sfida contro il Milan di domenica prossima. All’appello a Castel Volturno manca però l’infortunato Victor Osimhen. Situazione chiarita poi da un comunicato ufficiale.

Durante l’impegni con la nazionale Nigeriana, Victor Osimhen ha rimediato un infortunio al tendine del garretto che lo lascerà ai box per almeno un altro mese. Le condizioni dell’attaccante non stanno migliorando e il rientro potrebbe slittare nuovamente. Intanto il Napoli è riuscito a vincere entrambe le partite senza la sua stella e oggi ha ripreso regolarmente gli allenamenti a Castel Volturno.

I partenopei stanno preparandosi alla gara di domenica contro il Milan, che potrebbe rimettergli in corsa per lo Scudetto. Osimhen, però, non si è presentato alla sessione d’allenamento, suscitando parecchio scalpore. La situazione è stata poi chiarita con celerità dal Napoli, attraverso un comunicato stampa. Il nigeriano ha saltato la seduta odierna grazie ad un permesso concordato con il presidente Aurelio De Laurentiis, per motivi personali.

Napoli, buone notizie: Anguissa torna ad allenarsi in gruppo

Da Castel Volturno arrivano buone notizie sul fronte infortunati. Zambo Anguissa nella sessione di allenamento odierna è tornato a lavorare, sebbene parzialmente, con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione già da settimana prossima.

Nessuna preoccupazione, dunque, per la stella azzurra Victor Osimhen, che ha preso solo un periodo di pausa per concentrarsi sul recupero dall’infortunio. Il comunicato del Napoli, però, non chiarisce solamente la situazione con l’attaccante nigeriano. Arrivano infatti anche buone notizie da Castel Volturno per Rudi Garcia e tutti i tifosi partenopei.

Durante la sessione di oggi Zambo Anguissa ha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Sul comunicato si può leggere che il camerunese ha svolto la prima parte con i compagni e poi si è dedicato a del lavoro personalizzato verso la fine della seduta. Con grande probabilità, il centrocampista salterà solamente la partita contro il Milan e tornerà a disposizione per il match con la Salernitana.