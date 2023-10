Napoli-Milan, Pioli: “Convinto di quello che faccio. Ecco cosa è successo con Calabria”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla viglia di Napoli-Milan, match valevole per la decima giornata di Serie A

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani affronteranno il Napoli per la decima giornata di Serie A.

Il tecnico del Diavolo torna a parlare del ko contro il Psg e di quello che è successo con Davide Calabria che ha tanto fatto discutere: “Il Milan ha voglia di cambiare questo momento – afferma Pioli -. Domani abbiamo il terzo scontro diretto in una settimana e dobbiamo dimostrare di essere sul pezzo per 90 minuti. Non puoi guardare a quello che hai fatto ieri, la prossima è sempre la partita più importante, dobbiamo dimostrare di essere una squadra migliore. Questi sono stati giorni di lavoro e di confronto con i calciatori, per alzare il livello della squadra”.

Impossibile non tornare sul caso Calabria – “Dopo Parigi ci sono stati nervi tesi giusti – prosegue Pioli – ed è più che normale che sia così dopo una sconfitta. Ci siamo confrontati, mi sono state riportate delle cose non veritiere in conferenza stampa, ma ora è tutto chiarito. Non c’è alcun problema, con Davide ci siamo chiariti, sei stato proprio tu (rivolgendosi a Raimondi) a riportare male le sue parole perché non parlava dei suoi compagni ma dell’ambiente”.

Milan, Pioli ci crede: “L’obiettivo è vincere lo Scudetto”

La squadra prova a compattarsi per ritrovare il successo in campionato e tenere il passo delle prime. L’obiettivo del Milan è chiaro e Pioli non si nasconde:

“Le parole di Furlani le ho viste in maniera positiva. Abbiamo alle spalle una società che pensa in grande, il nostro obiettivo è vincere il campionato. Altre 200 partite in panchina? Vorrebbe dire che maggio festeggiamo”.

Pioli punta, dunque, a conquistare lo Scudetto e vuole farlo con le proprie convinzioni, con i propri credi tattici: “Abbiamo un nostro modo di giocare da portare avanti, ma è chiaro che in certe situazioni bisogna essere più attenti, ma non cambieremo il nostro stile di gioco. Pioli presuntuoso? Sono convinto di quello che faccio. Mi preparo, studio e mi aggiorno e poi cerco di dare convinzione ai miei giocatori. Se sono convinto io posso convincere i miei giocatori. Non penso di essere presuntuoso, cerco di mettere in campo la migliore squadra possibile”.

Immancabile un punto sui singoli, a partire da Loftus-Cheek, che non ci sarà ancora una volta: “E’ un giocatore importante dal punto di vista fisico e di qualità – afferma Pioli – E’ guarito dalla lesione al pettineo. Ora soffre di una infiammazione, sta meglio, ci sono buone possibilità che ci sia dopo il Napoli”. Chi recupera per il Maradona è invece Okafor e Jovic: “Stanno bene e sono a disposizione”, prosegue il tecnico.

Arriva, infine, una battuta su Theo Hernandez, che non sta certo attraversando il suo momento migliore – “Ci sta che sia meno prorompente anche perché stiamo sviluppando l’azione sulla sinistra in maniera diversa. Mercoledì siamo stati vicini ad essere di altissimo livello, ma manca ancora qualcosina e Theo può certamente aiutarci ad essere a quei livelli”.