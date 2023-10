Incocciati: “Napoli e Milan corrono un rischio. C’è una cosa che Kvara fa meglio di Leao” | ESCLUSIVO

Intervista esclusiva a Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan e del Napoli tra ’80 e ’90: il suo pensiero sul big match.

Finita la Champions League, il Napoli e il Milan si apprestano a scendere in campo per la 10a giornata di Serie A. Sarà la quarta sfida in 10 mesi tra queste due squadre. Potremmo definirlo un classico del calcio italiano, specialmente degli ultimi anni, visto che hanno conquistato lo Scudetto nel 2022 e nel 2023.

In vista del big match, Giuseppe Incocciati – ex attaccante di Milan e Napoli – è intervenuto a Calciomercato.it ed è andato a ritroso con la mente, ripercorrendo gli anni da calciatore: “Ho dei ricordi meravigliosi di questo match. Ad esempio, quando ho conosciuto Maradona da avversario, al suo primo anno in Italia, vincemmo con un gol a San Siro grazie ad una mia rete. Era un momento particolare – commenta a telefono con emozione – Era la prima volta che il numero uno al Mondo veniva a giocare in Italia“.

Incocciati tra vecchi ricordi e presente: Napoli-Milan dal suo punto di vista

Al di là di Diego Armando Maradona, Incocciati ci rinfresca la memoria ricordandoci di aver lasciato un doppio segno in questa sfida: “Ho realizzato il gol ad entrambe le squadre con entrambe le maglie. Ho segnato al Napoli quando ero al Milan e ho segnato al Milan quando giocavo nel Napoli. Solo in tre hanno questo primato. Chiarugi, Altafini ed io. Siamo nella storia dei due club per questo piccolo record (ride ndr)”.

Le due star di Napoli-Milan saranno Kvaratskhelia e Leao: ha una preferenza dell’uno o dell’altro?

“Leao è un giocatore di grandissime potenzialità. Potrebbe fare molto molto di più. E’ impressionante dal punto di vista della velocità e dell’allungo. Anche se Kvara e Leao giocano nella stessa corsia, il georgiano punta l’uomo e riesce a superarlo. Rafa ha necessità di avere campo aperto. Nello stretto sicuramente meglio Kvaratskhelia“.

Dal rientro della sosta, le due squadre stanno vivendo un momento completamente diverso. Come pensa che Garcia e Pioli preparino la sfida?

“Sia Napoli che Milan hanno bisogno di vincere, altrimenti rischiano. Con una sconfitta, il Napoli rientrerebbe nel tunnel delle critiche; e se il Milan dovesse perdere, ci entrerebbe per la prima volta, soprattutto dopo le ultime vicende. I rossoneri hanno difficoltà a segnare in Champions e in campionato hanno perso già contro Inter e Juventus. Se dovesse perdere anche con il Napoli, San Siro non lascerebbe passare facilmente questa situazione. Sicuramente Garcia e Pioli avranno questi pensieri che li assaliranno fino alla durata dell’evento. Poi in campo si vedrà quello che succederà”.

Osimhen non giocherà per infortunio: lei vede meglio Raspadori o Simeone?

“Raspadori sta giocando sull’onda del successo, soprattutto per il gol segnato in Champions. E’ opportuno mantenere la sua posizione lì davanti, consapevoli che Simeone è un giocatore di altre caratteristiche che può tornare utile a seconda di come si metterà la partita”.

Chi dei nuovi acquisti del Milan (Reijnders, Pulisic, Loftus Cheek, Musah e altri) l’ha impressionata di più?

“Sono tutti ottimi giocatori, soprattutto i centrocampisti che si stanno affermando con la personalità che il calcio italiano necessita. Ma quello che sicuramente piace di più, per le esperienza e per quel che è stato, è Pulisic. E’ un giocatore di alto livello”.