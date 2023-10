Leao nel mirino di Evra, che attacco: “Non scherziamo”

Leao non ha convinto in Psg-Milan e si è preso la critica anche dura di Patrice Evra durante il post partita

Il Milan esce con le ossa rotte dalla sfida Champions contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique vince 3-0 e mette nei guai i rossoneri, ora ultimi in classifica nel girone e con la necessità di vincere le prossime partite per non perdere il treno che porta alla qualificazione agli ottavi di finale.

Al Parco dei Principi brilla Mbappe, uno dei calciatori più attesi insieme a Rafael Leao: al contrario del francese, il portoghese non riesce a incidere sulla partita e finisce per essere uno dei peggiori in campo.

Non certo la prestazione che ci si aspettava da chi è il calciatore di maggior talento del Milan e ha scelto di indossare la maglia numero 10 sulle spalle. Anche per questo su di lui sono piovute critiche a più riprese e a incendiare il post-gara ci hanno pensato Evra e Seedorf a ‘Prime Video’.

Evra contro Leao dopo Psg-Milan: “Si diverte”

Durante il commento di Psg-Milan non sono mancate le critiche di Evra e Seedorf nei confronti di Rafael Leao.

Il portoghese ha deluso contro il club parigino e l’ex Juventus lo ha attaccato: “Non è possibile paragonare Leao con Mbappe. Da una parte c’è un killer, dall’altra uno che si diverte”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Clarence Seedorf, uno che il 10 sulle spalle al Milan lo ha portato: “Non c’è paragone tra Leao e Mbappe. Leao ha fatto queste buone cose, ma manca di lettura e di cattiveria. Questo giocatore può determinare le partite. Può fare molto di più, deve fare molto di più. Lui ha voluto prendersi la responsabilità, ha preso un numero importante e le critiche arriveranno”.

Stesso pensiero anche per Fabio Cannavaro che invita Leao a prendersi le sue responsabilità: “Da lui ci si aspetta tanto, ha tutto per far bene ma deve dare di più”. La stagione del Milan dipende anche, se non soprattutto, da lui.