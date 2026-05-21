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Inchiesta arbitri, silenzio assordante: novità dall’AIA

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Da due settimane non si hanno notizie sulle indagini per frode sportiva portate avanti dal PM Ascione

In molti si stanno facendo la stessa domanda: che fine ha fatto l’inchiesta sugli arbitri? Le ultime novità risalgono a ormai due settimane fa, quando furono ascoltati dalla Procura di Milano il club referee manager dell’Inter Giorgio Schenone, l’attuale designatore arbitrale Dino Tommasi e il presidente dell’AIA Antonio Zappi.

Arbitropoli, silenzio di due settimane
Gervasoni e Rocchi (foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it

Nessuno dei tre è stato iscritto nel registro degli indagati in merito all’inchiesta per frode sportiva. Al centro c’è l’intercettazione tra l’ex designatore Rocchi e il responsabile Var Gervasoni, con le presunte scelte degli arbitri in base a quelli graditi o sgraditi all’Inter. L’indagine del PM Ascione è in fase di stallo, ma intanto prende corpo l’idea di un commissariamento dell’AIA su cui si pronuncerà il Collegio di Garanzia del Coni.

Una figura interna alla Figc come Marco Brunelli o Antonio Di Sebastiano può essere nominata come commissario, magari con un vice preso dall’AIA come Carlo Pacifici. Per quanto riguarda i club di Serie A, ad oggi non c’è niente sul tavolo del Procuratore Federale Chinè, quindi non si prevedono penalizzazionimulte. E nemmeno squalifiche per i dirigenti. Vedremo come andrà a finire.

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