Caos Calabria-Pioli, le ultime da Parigi: ora la testa è al Napoli

Le ultime sul Milan dopo il pesante ko contro il PSG in Champions League. Il gruppo prova a compattarsi in vista di Napoli

Momento complicato in Casa Milan dopo il pesante ko contro il PSG. La squadra di Stefano Pioli è ancora a zero vittorie dopo tre giornate, della fase a gironi di Champions League, ma la qualificazione è ancora possibile. Serve una svolta contro i francesi nel match del prossimo 7 novembre a San Siro. Serve chiaramente unità di gruppo, che ieri sembrava essere stata messa in discussione da Davide Calabria.

Le dichiarazioni del capitano, come fanno sapere fonti vicine al Milan, andrebbero interpretate in altro modo. Il terzino non voleva far altro che spronare la squadra in vista delle prossime gare. Bisognerà dare il massimo per centrare la qualificazione e ovviamente sarà necessario l’apporto di tutta la squadra. Come appreso, inoltre, al termine della partita di Parigi c’è stata una chiacchierata tra Stefano Pioli e Davide Calabria, dai toni pacati e sereni, per far chiarezza su quanto affermato ai microfoni delle tv. Il rapporto tra il tecnico e il terzino non è certo in discussione. Il Milan, dunque, prova a compattarsi per affrontare al meglio la partita contro il Napoli. Sbagliare ancora sarebbe davvero pericoloso.

Milan, testa al Napoli: Pioli perde Jovic