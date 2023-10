“Qualcosa di speciale”: Osimhen show su Tv Play, dal Pallone d’Oro al calore del Maradona

Le parole di Victor Osimhen ai microfoni di TV PLAY. Tanti i temi affrontati dall’attaccante nigeriano, che ha esternato tutto il suo punto di vista

A cuore aperto. Le dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen ai microfoni di TV PLAY rappresentano la cartina tornasole delle ambizioni ma anche della grande umiltà del bomber nigeriano.

A cominciare dal discorso riguardante il Pallone d’oro, aspetto che il nigeriano ha tenuto a rimarcare, sottolineando come per lui non sia affatto un’ossessione, ma un obiettivo: “Se sarò capace ad essere competitivo ad un certo livello, sarà fantastico“. Ma il focus è chiaramente rivolto sulla sua esperienza con la maglia del Napoli, e in particolar modo del legame che lo unisce al ‘Maradona’.

Ed è qui che ‘Osi’ si lascia scappare un curioso retroscena, ripercorrendo non solo il colloquio avuto con Koulibaly, ma anche il primo gol siglato al ‘Maradona’: “Quando ho segnato il primo gol al Maradona contro l’Atalanta, non c’erano tantissimi tifosi allo stadio a causa del Covid, ma tutti aspettavano che segnassi.” Osimhen ha poi messo in evidenza quelle emozioni che lo travolgono nel momento in cui entra nel suo stadio ‘di casa’: “Quando segno, sento sempre le stesse emozioni, è qualcosa di speciale, sia quando gioco con grandi squadre che con quelle minori”.

Osimhen a TV PLAY: “Spalletti può vincere qualcosa con la Nazionale”

Il passato, poi, in prima linea. La rievocazione dei ricordi d’infanzia, il legame con la famiglia e l’aiuto provvidenziale di una persona che ha cominciato a credere in lui come mai nessuno prima d’allora. Le prime scarpe di gioco, la fatica per andare agli allenamenti e le difficoltà quotidiane.

Osimhen si è raccontato a TV PLAY svelando una parte di sé: la sua infanzia, i suoi momenti più duri e infine la capacità di superare momenti bui grazie all’aiuto di una persona che definire speciale sarebbe solo un eufemismo. Immancabile, poi, un commento sulla Nazionale e in particolar modo su Luciano Spalletti, uno degli artefici più importanti della sua crescita: “Spalletti può vincere qualcosa con la Nazionale, certamente: è un genio, un allenatore che chiede tantissimo e che saprà mettere l’Italia sulla strada giusta”.

Osimhen ha risposto anche alla domanda relativa al campionato arabo. Da una parte evidenziando la qualità del campionato, ma dall’altra esternando la sua preferenza per il campionato statunitense: “Tra MLS o Arabia cosa preferisco? Non saprei ancora, ma alle stesse condizioni andrei in America”.