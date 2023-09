Da Dzeko e Rebic a Pogba e Celik: asse caldo e ancora aperto tra Italia e Turchia

Asse caldo tra Italia e Turchia in questa sessione di mercato: da Dzeko e Rebic a Pogba, Kostic e Celik, affare fatti, sfumati e ancora in piedi

Italia e Turchia ospiteranno insieme gli Europei del 2032, avendo rinunciato a candidature singole in favore di quella congiunta. Due Paesi distanti geograficamente, che sono stati ‘riuniti’ in questa sessione estiva di calciomercato con tanti affari fatti, altri sfumati e qualcuno ancora possibile.

Il primo ad abbandonare la Serie A per la Super Lig turca è stato Edin Dzeko. In scadenza di contratto con l’Inter, l’esperto centravanti bosniaco si è accasato da svincolato al Fenerbahce, contribuendo a portarlo alla fase a gironi di Conference League. Insieme a lui ai ‘Canarini Gialli’ sono finiti anche due difensori come Becao dall’Udinese e Muldur dal Sassuolo. Sempre i neroverdi hanno ceduto, ma al Galatasaray, l’altro centrale difensivo Kaan Ayhan. Altra squadra di Istanbul, il Besiktas, è stata invece la destinazione dell’attaccante croato Ante Rebic, che il Milan ha deciso di liberare a costo zero. Nonostante l’addio di Pirlo in panchina, tuttavia, è stato ancora il Fatih Karagumruk il club a fare più affari con la Serie A: in Turchia sono sbarcati Ceccherini e Lasagna dal Verona, Veseli dal Benevento, Sturaro dal Genoa, Rohden dal Frosinone e il giovane Paoletti dalla Sampdoria. Percorso inverso hanno fatto Borini alla Samp, Bertolacci alla Cremonese e Viviano all’Ascoli.

Calciomercato, da Bonucci a Kostic: affari sfumati e ancora possibili

A fronte di tanti affari andati in porto, ce ne sono anche alcuni che invece sono saltati. Un esempio è Leonardo Bonucci, accasatosi all’Union Berlino, che era stato sondato dal Besiktas. Il difensore della Juve ha preferito la destinazione tedesca per giocare la Champions.

Sfumato il terzo ritorno in Serie A per Salih Ucan: il centrocampista del Besiktas era seguitoda Sassuolo e Genoa, che poi hanno virato su altri obiettivi. In particolare i rossoblu hanno preso l’altro turco Kutlu dal Galatasaray. In casa Roma, prima del grande colpo Lukaku, in attacco si erano prese informazioni sull’altro belga Batshuayi, ma le richieste del Fenerbahce erano considerate troppo alte. Percorso inverso avrebbe potuto fare Belotti, con il Trabzonspor che sperava potesse rescindere e arrivare a titolo gratuito.

Con il mercato turco che resterà aperto fino al prossimo 15 settembre, tuttavia, ci sono ancora degli affari possibili. Soprattutto il Galatasaray, che ha ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di Champions League, sogna di fare un grande colpo che risponde al nome di Paul Pogba. Sempre dalla Juventus, qualora entro oggi non dovesse finire in Premier League, i giallorossi stanno pensando di prendere l’esterno sinistro Filip Kostic, per il quale da tempo è derby col Fenerbahce. Sulla corsia opposta, infine, attenzione a Zeki Celik, che la Roma potrebbe anche concedere in prestito.