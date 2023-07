Belotti richiesto in Turchia: c’è una condizione per la Roma | CM.IT

Il calciomercato Roma ruota intorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Intanto in uscita Belotti è finito nel mirino del Trabzonspor

Tra le priorità della Roma in questa sessione estiva di mercato c’è senza dubbio quella di rinforzare il reparto offensivo. Il grave infortunio di Tammy Abraham impone di affiancare almeno un altro centravanti ad Andrea Belotti, sempre che quest’ultimo resti nella Capitale.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Turchia, infatti, Belotti sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor, che a sua volte è alla ricerca di un attaccante. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Trebisonda è effettivamente interessato a prendere il ‘Gallo’, ma vorrebbe che la Roma lo lasciasse partire a titolo gratuito, rescindendo il contratto in scadenza nel 2025. Da capire se da un lato José Mourinho sarà disposto a privarsi dell’ex torinista prima di aver aggiunto in rosa un sostituto all’altezza. Ma soprattutto, dall’altro lato, se Belotti è interessato ad andare a giocare in Turchia, in un club che peraltro non sarà impegnato nelle coppe europee. In Italia il suo nome era stato accostato al neopromosso Genoa.