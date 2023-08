Roma, apertura al prestito di Zeki Celik: le condizioni di Pinto | ESCLUSIVO

Non solo Lukaku a tenere banco per quanto riguarda il mercato della Roma. Pinto lavora alle uscite: novità su Celik

La Roma si candida ad essere la grande protagonista di questi ultimi giorni della sessione estiva di mercato. I Friedkin stanno chiudendo il grande colpo in entrata di Romelu Lukaku dal Chelsea, per formare una super coppia d’attacco con Dybala.

Un rinforzo che, nei piani dei giallorossi, dovrebbe spostare gli equilibri della lotta ai primi quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League in favore della squadra di Mourinho, reduce da un avvio di campionato insufficiente con il pareggio casalingo contro la Salernitana e la sconfitta esterna contro il Verona. Ma c’è anche da sfoltire un po’ la rosa, soprattutto sulla corsia destra dove, a fronte dell’arrivo di Kristensen, non si è registrata alcuna partenza. Uno tra Karsdorp e Zeki Celik è di troppo, ma finora non sono arrivate offerte per i due. Per questo, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, adesso la Roma ha aperto alla soluzione del prestito per l’esterno turco, finito nel mirino del Galatasaray. L’obiettivo di Pinto è quello di inserire un obbligo di riscatto condizionato per i campioni di Turchia. Il club di Istanbul, tuttavia, deve prima cedere Leo Dubois, seguito anche dal Genoa in Serie A, per poter dare l’assalto a Celik.