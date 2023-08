Rinforzo per la Champions, il Galatasaray pensa anche a Pogba | CM.IT

Galatasaray a caccia di un rinforzo dopo la qualificazione in Champions League, nella lista c’è anche Pogba

C’è anche Paul Pogba nella lista del Galatasaray. Il club di Istanbul ha conquistato la Champions League superando ai preliminari i norvegesi del Molde e tornando nella principale competizione europea dopo quattro stagioni.

Tra i protagonisti sicuramente Mauro Icardi, che con un gol all’andata (bellissimo) e uno al ritorno su rigore è stato tra i più decisivi per il passaggio del turno. E ora, dopo un mercato caratterizzato da colpi importanti soprattutto in attacco con gli arrivi, in particolare, di Zaha (a zero dal Crystal Palace) e Tete dallo Shakhtar Donetsk oltre il riscatto dello stesso Icardi, la società turca sogna un ultimo grande colpo. Un regalo per il tecnico Okan Buruk dopo aver centrato la qualificazione alla fase a gironi.

🚨 Il #Galatasaray vuole regalarsi un grande colpo per la qualificazione alla fase a gironi di #ChampionsLeague. Tra i nomi sulla lista c’è anche quello di Paul #Pogba della #Juventus @c — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) August 30, 2023

E stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club giallorosso si starebbe concentrando soprattutto su un rinforzo a centrocampo. E tra i nomi in lista c’è anche quello di Paul Pogba. Il francese è reduce da una stagione in cui non è sostanzialmente mai sceso in campo con la maglia della Juventus. Allegri lo ha inserito a 25 minuti dalla fine nel match casalingo contro il Bologna e il tecnico spera di poterlo riavere a piena disposizione quanto prima. La sua è stata un’estate piuttosto animata, tanto è vero che a più riprese si è parlato di un’ipotesi araba. Alla fine Pogba, che è sotto contratto con i bianconeri fino al 2026, è rimasto. Resta da vedere però se il Galatasaray deciderà di affondare il colpo in questo finale di mercato. Certo, in questo caso la Juventus avrebbe poi bisogno di un sostituto del transalpino.