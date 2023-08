Bonucci, idea Besiktas: la priorità del difensore | CM.IT

Spunta il Besiktas su Leonardo Bonucci, sondaggio dei turchi: ecco quali sono i piani del difensore

Fuori dal progetto alla Juventus, Leonardo Bonucci è atteso da una decisione importante per il proprio futuro. Il difensore si sta guardando intorno per scegliere la sua prossima destinazione e giocare con continuità, per provare a non perdere il treno per Euro 2024.

Su di lui, ha effettuato un sondaggio il Besiktas. I turchi vogliono un difensore d’esperienza e stavano seguendo lo svincolato Sergio Ramos, idea però abbandonata per le richieste elevate per lo spagnolo.

Per quanto riguarda la Juventus, non ci sono particolari remore, si può fare, i bianconeri non metterebbero particolari paletti relativi all’indennizzo per la cessione. Bonucci, però, di suo non sarebbe particolarmente interessato alla destinazione turca, anche perché il club di Istanbul quest’anno non giocherà le coppe europee. Il difensore, dovendo lasciare la Juventus, vorrebbe rimanere in Italia, ma se non fosse possibile opterebbe più per una soluzione come quella dell’Union Berlino, che gli permetterebbe di giocare in un torneo prestigioso come la Bundesliga e anche in Champions League.