Da Natan a Lindstrom, passando per Caprile: così Meluso ha spazzato via Giuntoli

Via Giuntoli dopo otto anni, Mauro Meluso ha accettato senza pensarci troppo l’offerta del Napoli: il bilancio del primo mercato del ds azzurro.

Dopo qualche stagione in standby, Mauro Meluso è tornato in Serie A e l’ha fatto in grande stile. Nessuno a inizio luglio, dopo l’addio a Cristiano Giuntoli, si sarebbe mai aspettato l’annuncio in un caldo pomeriggio di metà luglio di un ex dirigente di Spezia e Lecce. Ma De Laurentiis, come sempre, sorprende tutti.

“Mi sono ricordato di quando lo Spezia di Italiano ci batté al Maradona e per fare i complimenti al mister andai nello spogliatoio. Mi accompagnò proprio Mauro“, rivelò il presidente azzurro alla presentazione del nuovo ds. E Meluso ha ricordato con orgoglio quella partita: “Vincemmo meritatamente. Solitamente il presidente di una big è sempre incavolato nero quando perde. Fu una grande sorpresa vederlo negli spogliatoi“. Per firmare il contratto ci sono voluti “venti secondi“, ha confessato l’ex giocatore di Lazio e Cremonese.

Un uomo garbato, loquace nella prima conferenza stampa a lui dedicata. E soprattutto diplomatico, come in tanti del suo mestiere. Mauro Meluso ha lavorato sin da subito con lo staff per portare a Rudi Garcia i giocatori giusti, con l’obiettivo di onorare e difendere il titolo di Campione d’Italia. Ecco il bilancio del suo primo mercato: dall’acquisto di Natan al colpo Veiga sfumato, fino alla cessione di Lozano.

Dalla cessione di Kim a Cajuste: il mercato del Napoli di Meluso

Il calciomercato del Napoli si è aperto con l’acquisto di Pierluigi Gollini. La società ha voluto dare un’altra chance al ragazzo che ha trovato sin da subito un ambiente accogliente e nonostante sia il secondo di Meret ha messo le mani sul suo primo Scudetto, disputando qualche partita senza sfigurare. La trattativa con l’Atalanta è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni.

Chiaramente, gli occhi e le orecchie dei tifosi sono stati puntati soprattutto sulla gestione di Osimhen e Kim. Quest’ultimo è stato ceduto per circa 50 milioni al Bayern Monaco. Il primo, invece, è ancora in trattativa con il club azzurro per rinnovare il contratto e adeguare lo stipendio. Il Napoli ha respinto le avances arabe.

E così, al posto del coreano è arrivato Natan, con grande sorpresa della piazza. Pagato circa 10 milioni dal Red Bull Bragantino in Brasile, il giocatore è considerato un prospetto interessante. Ma le sorprese non sono finite qui.

Meluso ed il suo staff hanno lavorato anche per trovare il sostituto di Ndombele, non riscattato al termine della scorsa stagione. Così, dalla Ligue 1 hanno pescato il vice-Anguissa svedese: Jens Cajuste, costato 12 milioni di euro.

Il colpo dell’estate napoletana

Se è vero che “l’acquisto” più importante del Napoli è quello della riconferma di Osimhen, nel concreto il vero colpo del calciomercato estivo azzurro è stato Jesper Lindstrom. Il centrocampista offensivo danese è stato acquistato dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 5 subito più 20.

L’esterno scandinavo prende il posto di Hirving Lozano, giunto alla fine dell’avventura partenopea dopo quattro stagioni. Il Napoli dalla sua cessione guadagnerà appena 12,2 milioni. Nel 2019 fu pagato il triplo.

In realtà, il vero fuoco d’artificio doveva essere rappresentato da Gabri Veiga. La trattativa estenuante con il giocatore e il Celta Vigo non è riuscita, anche a causa dell’inserimento dell’Al Alhi sul giocatore. Impossibile competere a quelle cifre: il club arabo ha offerto 12 milioni di euro a stagione al talento spagnolo.

Il bilancio del mercato di Meluso

Dunque, il bilancio della prima finestra di mercato sotto la gestione di Mauro Meluso è quello appena descritto: pochi colpi e tutti molto mirati. Due cessioni, una decisamente più remunerativa dell’altra.

Considerando l’eventuale riscatto di Gollini a fine stagione e l’obbligo di riscatto di Lindstrom, il Napoli spende per i nuovi calciatori circa 55 milioni di euro. Da sottolineare, poi, un acquisto che in futuro potrebbe risultare importante. De Laurentiis ha portato dal Bari Elia Caprile, per poi girarlo in prestito all’Empoli. Per circa 7 milioni di euro, il club azzurro si è assicurato il portiere del post-Meret.