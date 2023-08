Magie, gol e ruolo: chi è Lindstrom, nuovo colpo di Garcia

Jesper Grænge Lindstrom sarà un nuovo calciatore del Napoli: i dettagli dell’affare, dove giocherà con Garcia e che tipo di giocatore è.

Il Napoli ha trovato l’intesa con l’Eintracht Francoforte per il cartellino di Lindstrom: il calciatore danese domani effettuerà le visite mediche e diventerà un nuovo giocatore di Garcia.

L’affare si è sbloccato con la formula del prestito con obbligo di riscatto: cinque milioni subito e 20 per riscattarlo. Il centrocampista danese potrebbe essere a piena disposizione già dal match contro la Lazio, in programma nel prossimo weekend.

Ma chi è questo nuovo colpo del Napoli? Dove giocherà e come verrà sfruttato da Rudi Garcia? Calciomercato.it prova a rispondere a tutte queste domande, iniziando a descrivere le qualità e abilità del giocatore.

Le caratteristiche di Lindstrom: dal gol alle giocate, chi è il nuovo colpo azzurro

Jesper Lindstrom è un calciatore offensivo, dalle spiccate abilità nel saltare l’uomo con dribbling e con giocate di livello. Come un mago, riesce a nascondere il pallone e superare i suoi avversari con apparenza facilità. Ha buona rapidità di piede e di pensiero. Bravo nel leggere alcune situazioni di gioco che si vengono poi a verificare pochi istanti più tardi.

Il centrocampista danese ha ricoperto all’Eintracht specialmente il ruolo da trequartista, nel duo offensivo alle spalle del centravanti. Con Glasner è riuscito a mettersi in mostra e dopo due stagioni in Bundesliga ha deciso di fare questo salto di qualità nella squadra Campione d’Italia. Chiuderà l’esperienza con il Francoforte con 14 reti totali, ma per quanto costruito e mostrato in campo, avrebbe potuto segnare molto di più.

Infatti, se abbiamo elogiato le sue caratteristiche tecniche, va sottolineato che è anche uno sprecone sottoporta. Bravissimo nelle giocate, spesso e volentieri segna anche belle marcature, ma si divora molti gol. Un limite che dovrà migliorare se vorrà strappare una maglia da titolare al Napoli.

Il ruolo: ecco dove verrà utilizzato nel Napoli

Nel Napoli di Garcia potrebbe giocare da esterno di fascia, da ala destra. Tuttavia, in Germania ha mostrato tutte le sue qualità soprattutto da trequartista, in zone di campo più centrali. Non è un’ala pura.

La sua duttilità e la sua bravura ad allargarsi può essere sfruttata dal tecnico azzurro per avere un’alternativa ben diversa da quanto propone Politano, attualmente titolare. Lindstrom può essere utilizzato nel 4-2-3-1 come trequartista (oltre che come ala destra), se Garcia volesse cambiare modulo in qualche circostanza.

Mare e spiagge: ecco cosa ama fare Lindstrom nel tempo libero

Tra i fattori che potrebbero aver spinto il classe 2000 danese ad accettare la proposta del Napoli, oltre all’esperienza in Serie A, potrebbe esserci anche l’ambiente che lo accoglierà.

Infatti, in una vecchia intervista sulla sua esperienza in Germania, Lindstrom rivelò di avere nostalgia delle spiagge danesi. A Francoforte manca lo sbocco sul mare e Jesper ama farsi un tuffo e prendere il sole. A Napoli, invece, non mancherà occasione di visitare luoghi mozzafiato per farsi un bagno, con vista sul Vesuvio. Insomma, il clima potrebbe scaldare il cuore del ragazzo, pronto ad accettare una nuova stimolante avventura.