Ultimo colpo Juve: scambio e 15 milioni per battere la Fiorentina

La Juventus rimane vigile sul mercato, non tramonta una pista per l’attacco di Allegri: il piano del club bianconero

La Juventus ospita il Bologna all’Allianz Stadium e ritrova Kean per l’occasione dopo l’assenza dell’attaccante contro l’Udinese all’esordio.

Il classe 2000 ha smaltito l’infortunio delle scorse settimane e anche fuori dal campo ha fatto discutere con Massimiliano Allegri che ha svelato come il giocatore sia stato multato per un ritardo prima della sfida in Friuli. I rumors su un suo addio sul mercato si rincorrono, anche se Giuntoli non è intenzionato a svendere l’ex PSG ed Everton: serve un’offerta da 30 milioni o con obbligo di riscatto per il via libera. In quel caso la ‘Vecchia Signora’ tornerebbe sotto per Berardi e aprirebbe a un nuovo ritorno di Morata sotto la Mole. L’Atletico Madrid si priverebbe dello spagnolo per una cifra di poco superiore ai 20 milioni, corrispondente alla clausola rescissoria del nazionale delle ‘Furie Rosse’.

Calciomercato Juventus, Berardi non tramonta: Iling e cash al Sassuolo

Berardi invece per la terza gara ufficiale non è stato convocato da Dionisi e non ha cambiato idea nonostante il riavvicinamento con la società e l’Ad Carnevali, che ha chiuso a un addio sul mercato dopo il mancato affondo della Juve.

I bianconeri però – come ripota ‘Tuttosport’ – restano alla finestra e nel caso di uscita di Kean (o di Kostic a sinistra) potrebbero pensare a una nuova offensiva per portarlo alla corte di Allegri. Il Sassuolo crede un assegno vicino ai 30 milioni che Giuntoli abbasserebbe con l’inserimento di Iling-Junior, più 15 milioni di euro. Le chance del baby inglese di restare a Torino restano comunque concrete, con la Juventus che lo cederebbe soltanto per una proposta economica pesante (almeno 20 milioni) o per arrivare ad altri obiettivi sensibili per la dirigenza della Continassa (vedi appunto Berardi). Da considerare, inoltre, la volontà del Sassuolo al momento di non inserire contropartite nell’affare. Intanto per il capitano neroverde c’è anche la concorrenza della Fiorentina, intenta ad affondare il colpo in caso di nuovo rilancio dalla Premier League per Nico Gonzalez.

