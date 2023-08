Cento milioni e triplo colpo: la Juve chiude col botto

La Juventus deve sfoltire l’organico come ammesso anche dallo stesso Allegri: super tesoretto per il rush finale del mercato

La Juventus passeggia sul campo dell’Udinese, trascinata dalla coppia Chiesa-Vlahovic all’esordio stagionale in campionato. Sorride Massimiliano Allegri, con una squadra subito sul pezzo e che ha mostrato anche fluidità di gioco specialmente per un’ora di gara.

Il tecnico ha applaudito la prova dei suoi singoli e del collettivo, anche se con il mercato aperto “Possono succedere ancora tante cose” ha ammesso lo stesso Allegri alla domanda sulle novità nella rosa bianconera prima della chiusura della finestra estiva della campagna trasferimenti. Chiesa e Vlahovic sono destinati alla permanenza, così in attacco per affondare eventualmente il colpo per uno tra Berardi e Lukaku potrebbe fare le valigie Moise Kean. Il canterano e classe 2000, sondato di recente anche dal Milan, partirebbe però solo a fronte di un assegno da 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, super tesoretto: Lukaku, Berardi, Diarra e Thuram per Allegri

Così come Kostic, domenica a Udine rimasto in panchina per tutta la durata del match. Allegri gli ha preferito Cambiaso dal primo minuto e poi Iling-Junior in corso d’opera, scelte che sottolineano come il mancino serbo non sia un elemento indispensabile nella nuova Juve.

L’ex Eintracht Francoforte ha un prezzo di 20-25 milioni di euro, simile alla valutazione per Iling che potrebbe però salutare il gruppo bianconero anche in prestito nel rush finale del mercato. La dirigenza della Continassa con la stessa formula sta cercando di piazzare Miretti e il neoacquisto Facundo Gonzalez, mentre su Soulé la dirigenza vorrebbe incassare un prezioso tesoretto. Giuntoli e Manna, inoltre, prenderebbero in considerazione anche possibili offerte per Alex Sandro. Diversi quindi i giocatori in uscita, con Allegri che non ha ha nascosto la volontà di scremare la rosa considerando che la Juventus non giocherà le coppe europee. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe incassare tra cessioni e risparmio ingaggio circa 100 milioni che, oltre per il reparto offensivo, andrebbero reinvestiti per uno tra Habib Diarra e Khephren Thuram in mediana.