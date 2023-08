Fuori dalla Juventus: lascia il posto a Lukaku e Berardi

La Juventus ritrova Chiesa e Vlahovic in grande spolvero, così in attacco è Kean che potrebbe fare le valigie: gli ultimi sviluppi in casa bianconera

Vlahovic e Chiesa trascinano la Juventus e mettono il timbro al primo successo stagionale dei bianconeri nella tana dell’Udinese.

Gol su rigore e assist per il serbo, destro vincente ad aprire il match invece per il numero 7 italiano. Esultanza piena si significati per entrambi, destinati – a meno di sorprese – a restare alla corte di Allegri malgrado non si spengano le sirene di mercato per un possibile addio in questa fase finale della sessione estiva. Anche perché non sono del tutto tramontante le piste che portano a Lukaku e Berardi, malgrado le difficoltà a trovare un punto d’intesa con Chelsea e Sassuolo. Con i ‘Blues’ la forbice resta ampia sulla valutazione di Vlahovic, idem con il sodalizio emiliano per quanto concerne il fantasista bloccato dall’Ad Carnevali.

Calciomercato Juventus, sirene dall’estero per Kean: gli scenari

A lasciare quindi Torino per fare spazio e cassa potrebbe essere Moise Kean, ufficialmente fuori dalla trasferta di Udine per recuperare da un infortunio.

Sul canterano classe 2000 si sono posate le attenzioni del Milan, ma la Juve chiude all’ipotesi prestito senza obbligo di riscatto. In caso di cessione, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si priverebbe solo con una formula a titolo definitivo dell’ex Everton e PSG, valutandolo intorno ai 30 milioni di euro. Cifra non abbordabile per le compagini di Serie A, con Kean che potrebbe così lasciare la Serie A per provare una nuova avventura all’estero. Negli ultimi giorni soprattuto Siviglia e Fulham avrebbero sondato in terreno per l’attaccante, che a bilancio al momento pesa intorno ai 20 milioni. La coppia Giuntoli–Manna rimane vigili sugli scenari per Kean, con l’eventuale addio del nativo di Vercelli che riaprirebbe i discorsi per Lukaku e Berardi nell’attacco di Allegri.