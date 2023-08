Juve, Kostic in vendita per finanziare Carlos Augusto: confermata anticipazione CM.IT

Confermate le nostre anticipazioni su Filip Kostic e Carlos Augusto: le ultime novità in casa Juventus.

La Juventus prova a riaccendere il mercato prima dell’inizio del campionato di Serie A. Il 20 agosto ci sarà la prima giornata contro l’Udinese, ma l’esterno sinistro titolare potrebbe non essere Filip Kostic.

Infatti, la redazione di Calciomercato.it ha rivelato nelle scorse ore che il centrocampista serbo potesse lasciare la Juventus, dopo appena un anno di permanenza in Serie A. La ragione è comprensibile ed è in linea alle esigenze societarie.

Come annunciato alla stampa da Massimiliano Allegri, la dirigenza sta perseguendo la via della sostenibilità e questo potrebbe comportare delle cessioni importanti al fronte di un incasso notevole. Si pensi all’eventuale sacrificio Vlahovic o Kostic, in questo caso. L’ex Francoforte è stato titolare inamovibile nella passata stagione al primo anno in Serie A, ma con un’offerta vicina ai 25 milioni di euro (il doppio di quanto è stato acquistato) la Juventus lo lascerà andare senza disperarsi troppo. Trovato già il sostituto ed è Carlos Augusto.

Juventus, Carlos Augusto nel mirino: Giuntoli prova a beffare l’Inter

La conferma delle nostre anticipazioni arriva dal quotidiano La Stampa che questa mattina rivela le intenzioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sul suo taccuino dei possibili nuovi acquisti per la fascia sinistra c’è anche Carlos Augusto.

Il terzino brasiliano del Monza è seguito anche dall’Inter e tal Torino, ma la Juventus sembra essere in vantaggio in questo momento rispetto ai nerazzurri, dato che la Beneamata non riesce a cedere Robin Gosens.

Dunque, il club bianconero punterebbe a far cassa vendendo il cartellino di Kostic al doppio di quanto è stato pagato, per mettere su bilancio una plusvalenza importante e virare su una valida alternativa che si potrebbe giocare il posto con Iling. Carlos Augusto ha dimostrato al suo primo anno di Serie A di meritare la categoria. Ha tutte le caratteristiche per accontentare Allegri.

Un’altra opzione vagliata da Giuntoli è quella di cedere Iling. La partenza del giovane esterno permetterà ugualmente di finanziare l’operazione Carlos Augusto e iscrivere a bilancio una plusvalenza.