Anche lui se ne va in Arabia: Juventus, per Giuntoli mercato sempre più in salita

Ennesimo giocatore in partenza per l’Arabia Saudita e il calciomercato della Juventus si complica ancora: tutte le spine di Giuntoli

Ha lasciato il Napoli campione d’Italia accettando una sfida prestigiosa e difficile, quella di rilanciare la Juventus reduce da annate complicate, dovute anche a una gestione sportiva non impeccabile (eufemismo). Cristiano Giuntoli ha voluto fortemente i bianconeri e sapeva che il suo compito non sarebbe stato dei più agevoli, per riportare la Vecchia Signora ai vertici. Il calciomercato in corso di svolgimento si sta dimostrando però forse anche più ostico del previsto.

La casella delle entrate è di fatto ferma al riscatto di Arkadiusz Milik, al rinnovo di Adrien Rabiot, all’acquisto di Timothy Weah e a quello del giovane Facundo Gonzalez. Per il resto, come sappiamo, il nuovo direttore sportivo juventino ha dovuto concentrarsi molto sulle uscite, per liberare spazio nel monte ingaggi e cercare di incassare liquidità, prima di potersi dedicare ad altre operazioni. Vista la quantità degli esuberi alla Continassa, quasi un lavoraccio, che però sta iniziando a mostrare i primi risultati.

Le cessioni di Kulusevski e Zakaria e il prestito di Arthur alla Fiorentina portano di certo effetti positivi sul bilancio. Presto, altri potrebbero lasciare Torino. Si lavora sempre per Pellegrini e Rovella alla Lazio, in più vanno verso il prestito alla Salernitana Facundo Gonzalez e Matias Soulè (e con i granata si era parlato anche di Miretti). Il tutto, come detto, in maniera propedeutica a farsi spazio per i colpi in entrata. Per i quali però la strada rimane piuttosto in salita, al momento.

Uno degli obiettivi di Giuntoli e del clan bianconero è infatti in procinto di unirsi alla numerosa schiera di giocatori che in questo mercato hanno accettato i petroldollari arabi. Aymeric Laporte, nel mirino come rinforzo per la difesa, è in uscita dal Manchester City, ma, come riportato da ‘Football Transfer News’ in Inghilterra, si accaserà presto all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: i campioni d’Europa avrebbero dato il benestare all’operazione.

Lukaku e Berardi ‘bloccati, la Juventus attende le cessioni pesanti

Il tutto, è sintomatico di come il mercato della Juventus faccia fatica a decollare e il timore è che da qui alla fine della sessione, tra poco più di due settimane, la cosa effettivamente non avvenga. Non a caso, forse, Massimiliano Allegri ha messo le mani avanti dichiarandosi felice della rosa a sua disposizione e spiegando come molto probabilmente non arriverà nessun altro. Anche se nei pensieri del tecnico livornese qualche innesto ci sarebbe, eccome.

Inevitabile pensare al solito Romelu Lukaku, per il quale però occorrerebbe almeno un addio di spessore. L’attacco della Juventus al momento è in alto mare, Vlahovic e Kean potrebbero partire con buone offerte che attualmente non sono però pervenute. Soprattutto senza l’addio del serbo, l’arrivo del belga, che ad Allegri piacerebbe molto, sarebbe fuori questione.

Tra gli obiettivi tornati caldi negli ultimi giorni c’è Domenico Berardi, per il quale però trattare con il Sassuolo non è facile. Carnevali non fa sconti e chiederà sicuramente almeno 25 milioni di euro, se non di più, per l’attaccante calabrese. La Juventus proverà ad inserire nella trattativa profili come quello di Iling Jr., ma servirebbe a quel punto probabilmente dire addio anche ad almeno uno tra Federico Chiesa e Filip Kostic, in termini di spazio in rosa ma anche di risorse da reperire sul mercato.

La partita è aperta per l’attaccante azzurro, che in questo precampionato è apparso in buona forma, ma se arrivassero proposte cospicue Giuntoli e il suo staff le valuterebbero senz’altro. Per Kostic, che viene valutato intorno ai 25 milioni, abbiamo raccontato di diverse piste all’estero in piedi.