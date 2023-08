Accordo con la Lazio per Rovella e Pellegrini: quanto incassa la Juve | CM.IT

Affare fatto tra Juventus e Lazio: due i giocatori per i quali è stato trovato l’accordo nelle scorse ore

Asse di mercato caldo tra Juventus e Lazio: in dirittura d’arrivo un doppio accordo tra le società. Affare fatto tra Allegri e Sarri per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella.

Affare fatto tra Juventus e Lazio: i due club si sono accordati per il passaggio in biancoceleste di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Una trattativa alla quale le due società lavoravano da tempo, ma che aveva fatto registrare qualche piccolo rallentamento legato alla cifra per l’obbligo di riscatto del difensore. Nelle scorse ore, invece, si è arrivati all’accordo tra le due società, ora restano da definire quelli con i calciatori pronti a trasferirsi da Torino a Roma, sponda biancoceleste.

Pellegrini, infatti, si trasferirà dalla Juventus alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Stessa formula per Nicolò Rovella, sulla base di un accordo per il riscatto che oscilla tra i 16 e i 17 milioni di euro. Dopo aver definito gli ultimi accordi tra le parti, verranno fissate le visite mediche alla clinica Paideia.

Calciomercato Juventus, due cessioni alla Lazio: i dettagli

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus ha deciso di lasciar andare Nicolò Rovella perché, allo stato attuale, è l’unico centrocampista che aveva offerte concrete, dato che Miretti e Nicolussi Caviglia potrebbero muoversi solo in prestito e per McKennie allo stato attuale non sono arrivate proposte concrete.

L’intenzione di Massimiliano Allegri era di trattenere Rovella al quale aveva manifestato fiducia ad inizio estate, assicurandogli che sarebbe stato dietro ai titolari nelle gerarchie. Alla fine, però, ha fatto la differenza la volontà della dirigenza la cui priorità era quella di ridurre il monte ingaggi per sistemare l’aspetto economico del club per poi provare a piazzare un colpo in mediana da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Inoltre, su Rovella c’era anche il Monza che lo avrebbe ripreso in prestito, ma il giocatore, dal canto suo, puntava ad una squadra di prima fascia e che gli consentisse di giocare in Europa nonostante a Monza si sia trovato bene e avrebbe avuto maggiori possibilità di giocare.