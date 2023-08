Lazio, Ronnow come vice Provedel: ci sono due ostacoli | CM.IT

Tra gli obiettivi di mercato della Lazio c’è quello di trovare un vice Provedel tra i pali. Le ultime su Ronnow dell’Union Berlino

Ci ha messo un po’ di tempo, ma ora anche il mercato in entrata della Lazio sta ingranando. Dopo gli arrivi di Castellanos e Isaksen in attacco e quello di Kamada a centrocampo, serve ancora qualche tassello per puntellare la rosa di Sarri.

Il tecnico dei biancocelesti vuole una squadra in grado di ripetersi in Serie A dopo il sorprendente secondo posto della passata stagione e di fare strada anche in Champions League. Come detto, manca ancora qualcosa, specie se dovesse maturare qualche altra cessione. Dopo una stagione da comprimario, ad esempio, Maximiano è pronto a fare ritorno in Spagna, dove è finito nel mirino dell’Almeria. Per rimpiazzarlo come secondo portiere alle spalle di Provedel si sono fatti tanti nomi: da Audero che però sta andando all’Inter, a Montipò del Verona passando per Consigli del Sassuolo fino ad arrivare agli svincolati Handanovic e Vaclik.

Calciomercato Lazio, l’Union Berlino prova a trattenere Ronnow: nodo Champions

Nelle ultime ore, inoltre, è stata avanzata la candidatura di Frederik Ronnow, 31enne estremo difensore nel giro della Nazionale danese, che milita attualmente nella Bundesliga tedesca.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, ci son almeno un paio di ostacoli alla trattativa. Da un lato l’Union Berlino vorrebbe tenere il portiere che ha contribuito allo storico quarto posto della passata stagione e non ha perso le speranze di rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dall’altro lo stesso Ronnow, pur lusingato dalla prospettiva di venire a giocare in Serie A, vorrebbe delle garanzie di giocare per la prima volta nella sua carriera in Champions League. Staremo a vedere se prevarrà la voglia di essere protagonista nella massima competizione europea per club o quella di vestire la maglia della Lazio.