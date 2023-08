Samardzic, braccio di ferro e ‘assist’ all’Inter

Situazione sempre più intricata quella legata a Lazar Samardzic, la posizione del giocatore è in bilico e l’Inter aspetta

E’ stato un calciomercato movimentato per l’Inter, probabilmente troppo, con svariati colpi di scena che non sempre sono andati a favore dei nerazzurri, anzi. Dopo il voltafaccia di Lukaku, il club ha dovuto incassare anche le complicazioni intervenute per l’affare Samardzic, proprio quando il più sembrava fatto.

I fatti sono noti: il giocatore tedesco aveva già svolto le visite mediche con l’Inter, ma la firma e l’ufficialità non sono mai arrivate, per il cambio di agente che ha ribaltato tutto. La trattativa adesso è in stand-by e il tutto rischia di saltare. Come su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato sulla vicenda, l’Inter aveva da tempo l’accordo con l’Udinese per Samardzic. Il passaggio definitivo non si è però concretizzato e adesso in bilico c’è anche la posizione di Fabbian, che era pronto a trasferirsi all’Udinese.

Come spiegato sulle nostre pagine, il club milanese e quello friulano, legati da ottimi rapporti, potrebbero ugualmente trovare una intesa da questo punto di vista. Diversamente, per il giovane centrocampista nerazzurro si troverebbe un’altra destinazione, con vari club in lizza. Ma il tema caldo rimane la posizione di Samardzic, invero piuttosto scomoda in questo momento.

Inter-Samardzic, l’Udinese spinge per l’accordo: la situazione

Il giocatore è tornato a Udine e si sta allenando da solo, con il suo club intenzionato a trovare una soluzione per sciogliere l’impasse.

La linea dell’Udinese rimane quella della mediazione per concretizzare il passaggio all’Inter. Diversamente, Samardzic non verrebbe, verosimilmente, ceduto ad un’altra squadra. E a quel punto bisognerebbe capire quali sarebbero i termini della sua permanenza in Friuli. L’Inter attende una risposta definitiva sulla questione entro la giornata di domani. Sullo sfondo, per Samardzic rimane in attesa anche la Juventus.