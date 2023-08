Samardzic tra cambio agente e Juve: ultimatum dell’Inter

La telenovela Samardzic sta prendendo una piega sempre più sorprendente: nuovo cambio di agente e Juve in agguato, l’Inter non ci sta

Sembrava tutto definito, tutto ineluttabile e chiuso. E, invece, proprio nel momento delle firme la situazione si è ribaltata ed è diventata una delle telenovele più incredibili di questa sessione di calciomercato: quella con protagonista Lazar Samardzic.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’Inter ha trovato da tempo un accordo con l’Udinese per il suo trasferimento, ma ora si sta vivendo una nuova fase di trattative con l’entourage del giocatore. Proprio riguardo le persone che curano gli interessi del classe 2002 si sta assistendo ad un vero e proprio giallo: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il padre di Samardzic avrebbe spinto per un cambio di agente e ora il giocatore sarebbe seguito da una nuova figura. Un cambiamento che ha complicato notevolmente le cose con l’Inter: passati da essere best friends ad avversari in una partita a scacchi. In tutto questo, c’è anche l’ombra lunga della Juventus.

Mistero Samardzic con la Juve che osserva: ultimatum dell’Inter

Che Lazar Samardzic sia un giocatore molto gradito a Cristiano Giuntoli non è un mistero e che, qualora la situazione dovesse naufragare con i nerazzurri, la Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo con l’Udinese è uno scenario che prende sempre più forza.

Questa situazione, ovviamente, sta innervosendo la dirigenza meneghina. Ausilio e Marotta non sono abituati a farsi intrappolare in trattative all’ultimo rialzo dagli entourage dei giocatori e per questo, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’Inter ha posto un ultimatum al giocatore. O si trova un accordo a stretto giro di posta o la rottura sarà inevitabile. Anche perché il futuro del classe 2002 coinvolge anche Fabbian e le prossime tappe di uno dei gioielli del settore giovanile nerazzurro. Insomma, nervi tesi e ultimatum: per Samardzic si decide adesso.