L’Inter vuole chiudere, ultimatum per Samardzic | CM.IT

Nerazzurri vogliosi di chiudere quanto prima l’affare improvvisamente congelato per il centrocampista Samardzic dell’Udinese, dentro o fuori in un paio di giorni

Era tutto fatto, ma un intoppo dal notevole peso specifico ha fatto arenare la slanciatissima trattativa per il trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter.

Inizialmente si era ipotizzato che ci fosse stato un rialzo di condizioni da parte dell’entourage, ma ciò che ha realmente messo i bastoni fra le ruote e ha causato l’effetto domino è stato l’inserimento del padre del calciatore ora primo rappresentante del figlio-assistito.

Questo ha inevitabilmente stravolto le carte in tavola, con una pretesa maggiorata in relazione all’ingaggio del centrocampista in uscita dall’Udinese e la conseguente risposta negativa da parte dei nerazzurri acquirenti. A visite mediche compiute, Samardzic ha fatto rientro alla base friulana facendo quindi crescere ampio dissenso sulla gestione della trattativa e profondi dubbi sul fatto che questa possa restare lì arenata, senza mai avere modo di smuoversi definitivamente in verso positivo. Senza contare che, nel mezzo, si tratta anche del futuro del baby Giovanni Fabbian.

Ultimatum da dentro-fuori, l’Inter non attende oltre per Samardzic

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato raccolti da ‘calciomercato.it‘, l’affare Samardzic resta a rischio e la trattativa congelata. Ma l’Inter ha fretta di chiudere i conti, perché di tempo per fare le dovute valutazioni ne è passato abbastanza e il campionato di Serie A è ormai alle porte.

Simone Inzaghi, infatti, attende di completare l’organico nel migliore dei modi e spera ancora di poter dare il benvenuto al promettente centrocampista che aveva stregato gli occhi delle big italiane. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la definizione di questo cruciale passaggio di consegne nella carriera di Samardzic. Per l’Inter è un dentro-fuori, ultimatum da non sottovalutare. Una risposta deve quindi arrivare entro e non oltre il prossimo mercoledì, termine ultimo prima della virata dei nerazzurri.