Caos Samardzic-Inter, la versione del padre: fraintendimenti e agenti non ufficiali

L’Inter ha trattato con dei rappresentanti non ufficiali di Lazar Samardzic: ecco perché è scoppiato il caso attorno al giocatore.

Ieri doveva essere la giornata decisiva per Samardzic e invece, colpo di scena, la trattativa ha subito una frenata che ha del clamoroso. La società è rimasta anche spiazzata inizialmente, ma il tutto si concluderà con una fumata bianca.

Persino il giocatore naturalizzato serbo è convinto che la firma arriverà a breve. C’è solo da sistemare il caos generato da alcuni rappresentanti non ufficiali del calciatore che avrebbero stipulato un accordo con l’Inter, su delle basi non riconosciute dall’entourage ufficiale e dal padre di Lazar, ieri in sede nerazzurra.

Samardzic-Inter, situazione in via di definizione: Inter ha trattato con agenti non ufficiali

Lo stesso genitore del calciatore ha rivelato al portale MozzartSport le ragioni di questo impasse. L’Inter avrebbe trovato le basi dell’accordo con alcuni agenti privi dell’autorizzazione di trattare a nome di Lazar Samardzic. I rappresentanti ufficiali avrebbero poi contattato la società nerazzurra, rivendicando la loro posizione e l’invalidità di quel negoziato.

Quando il club ha capito in effetti che Samardzic e i suoi agenti non stavano cambiando le condizioni contrattuali è iniziata davvero la trattativa per chiudere l’affare. Come confermato da Calciomercato.it nelle scorse ore, la volontà delle parti è quella di concludere questo negoziato il prima possibile.

Tra oggi e lunedì 14 agosto ci potrebbe essere la fumata bianca e la firma sul nuovo contratto. Samardzic lascerà l’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. In totale, l’operazione costerà alle casse nerazzurre poco più di 20 milioni di euro, compresi di bonus. Nella trattativa con il club friulano è coinvolto anche Giovanni Fabbian, il centrocampista che nella stagione passata ha giocato alla Reggina di Pippo Inzaghi.